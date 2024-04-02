Назван суперталант из Казахстана, который мог бы заиграть в Ла Лиге

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Сегодня 12:17
©ФК "Астана"

Полузащитник испанского "Хетафе" Неманья Максимович поделился мнением о своем одноклубнике по "Астане" казахстанце Бауыржане Джолчиеве, сообщают Vesti.kz.

"Джолчиев был суперталантливым, но он был крейзи. Если бы он работал над собой, он бы играл в топовых клубах, у него было все - скорость, сила, прыжок, пас. У него футбол стоял на последнем месте. Если бы он думал о футболе, с его физическими данными он бы мог заиграть в Ла Лиге", - сказал Максимович в интервью Meta-ratings.kz.

Джолчиев и Максимович играли вместе за "Астану" в 2015 году. Оба футболиста были в историческом составе столичного клуба, которому удалось выйти в групповой этап Лиги чемпионов: там "Астана" играли с "Атлетико", "Бенфикой" и "Галатасараем".

Джолчиев завершил карьеру в 2015 году. Максимович после "Астаны" переехал в чемпионат Испании, где выступал за "Валенсию" и "Хетафе". Карьеру он продолжит в греческом "Панатинаикосе".

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Метки:
Ла Лига Футбол Астана ФК

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