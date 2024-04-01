"В Казахстане точно самый талантливый". Правда ли, что Джолчиев был сильнее Зайнутдинова?

О странном нраве Бауыржана Джолчиева до сих пор ходят легенды, но исключительно с футбольной точки зрения многие специалисты высоко оценивали его уровень. На днях Григорий Бабаян назвал экс-вингера "Астаны" самым талантливым казахстанским футболистом и поставил его даже выше Бахтиера Зайнутдинова. Корреспондент Vesti.kz провел параллель между игроками и проанализировал их пиковые периоды.

Джолчиев по сути закончил карьеру в 25 лет - в самом расцвете, когда к нему действительно был интерес от европейских клубов и он добился значительных достижений в Казахстане. Сейчас Зайнутдинову те же 25 лет, поэтому сравнивать их именно на таком отрезке логично и корректно. Но для начала приведем полную цитату Бабаяна относительно Джолчиева:

"Он нам говорил:" Ребята, я вас вывел в группу Лиги чемпионов, с какими цифрами (зарплатой) вы ко мне подходите?". А там были хорошие очень хорошие деньги. В Казахстане он был точно самый талантливый. Если нарисовать идеальную фигуру футболиста - это Джолчиев. Правая нога, левая нога, дриблинг, удар головой, стартовая скорость, дистанционная скорость, отбор, объем. Зайнутдинов? У него нет таких качеств, как у Джолчиева, но у него есть бешеное трудолюбие, а Джолчиева одарила природа, он легко мог играть в европейском топ-чемпионате", - сказал Григорий Константинович в эфире "Коммент Шоу Казахстан".

Если брать сезоны Джолчиева и Зайнутдинова в казахстанских клубах, то подобное сравнение будет нормальным, ведь Бахтиер в КПЛ играл в атаке.

Как ни странно, если учитывать показатели гол+пас за сезон, то у Джолчиева пиковый период был не в "Астане", а "Тоболе". В 2012 году Бауыржан выбил 8+2 в 20 матчах. У Зайнутдинова лучшая личная статистика также была не в "Астане", а родном "Таразе", в 2017 году он оформил 7+3 в 27 матчах.

В еврокубках у Джолчиева суммарно 19 матчей, пять голов и три ассиста, в их числе действительно сверхважный гол АПОЭЛю в плей-офф квалификации ЛЧ. Зайнутдинов до Лиги чемпионов не добирался, но зато забивал в групповом этапе Лиги Европы - "Ренну". У Бахтиера еврокубковая статистика скромнее - 21 матч, два гола и один ассист. Но надо понимать, что большинство матчей на евроарене он сыграл уже будучи игроком ЦСКА и "Бешикташа", где ему зачастую приходилось играть в обороне.

В сборной Казахстана у Зайнутдинова тотальное преимущество, ведь он переписал историю и стал лучшим бомбардиром национальный команды. Сейчас у Батеки 36 матчей и 14 голов за сборную. Джолчиев провел за сборную 14 матчей и забил три гола.

Безусловно, посыл Бабаяна в отношении Джолчиева понятен и с точки зрения набора качества, Бауыржан и вправду выглядел более разноплановым, чем Зайнутдинов. Но Бахтиер при меньшем таланте добился гораздо большего и в те же 25 лет вышел на ту орбиту, где видел себя Джолчиев. Эта история еще раз доказывает одну простую истину - 99 % работы, 1% таланта. В современном футболе и на большом уровне дух авантюризма и инфантильности просто исчез, высочайший профессионализм и трудолюбие стали основами в траектории карьеры любого заметного игрока.

Фото: КФФ©, РФС©