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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Исламхан в ожидании, Абикен - звезда медиалиги. Сборная Казахстана снова потеряла целый состав

Исламхан в ожидании, Абикен - звезда медиалиги. Сборная Казахстана снова потеряла целый состав
©КФФ

Сборная Казахстана продолжает подготовку к решающим матчам группового этапа Лиги наций, но можно ли назвать нынешний кадровый подбор оптимальным для нас? Корреспондент Vesti.kz в очередной раз собрал альтернативный состав сборной из игроков, которые по разным причинам оказались вне списка, команда получилась впечатляющей по именам. 

Дмитрий Непогодов, "Черноморец" (Украина), 12 матчей за сборную Казахстана

Некогда первый номер сборной покинул КПЛ и в этом году вернулся в украинский чемпионат. Там он выступает за "Черноморец", который возглавляет еще один человек, хорошо знакомый казахстанским болельщикам, - Роман Григорчук. 

Непогодов блестяще перезапускает карьеру, в четырех матчах чемпионата Украины он дважды взял пенальти и на данный момент выглядит едва ли не сильнейшим голкипером лиги. Доказательство тому - номинация Непогодова на звание лучшего игрока месяца в чемпионате Украины. 

Еркин Тапалов, "Кызыл-Жар", 6 матчей за сборную Казахстана 

По мнению Али Алиева, в его команде выступает один из сильнейших правых латералей страны. И даже если смотреть с нейтральной точки зрения, Тапалов действительно не выглядит слабее Багдата Каирова и Михаила Габышева. После перехода в "Кызыл-Жар" уроженец Уральска расцвел и приносил пользу (в том числе благодаря ассистам) во всех трех турнирах - КПЛ, Кубке Казахстана и Лиге конференций. 

Алибек Касым, "Актобе", 2 матча за сборную Казахстана 

После прихода Андрея Карповича место Касыма в основе "Актобе" не подвергалось сомнениям. Алибек выдал качественный отрезок в июле и августе, попал в расширенный список сборной на сентябрьские матчи, но в итоге не оказался в окончательном. В чем Касым уступает тому же Елдосу Ахметову, сказать сложно (разве что капитан "Тараза" более опытный), но пока карьера воспитанника "Кайрата" в сборной не вышла на те обороты, что он показывает на клубном уровне. 

Абзал Бейсебеков, "Астана", 38 матчей за сборную Казахстана 

Да, вызов Бейсебекова в сборную на данный момент был бы странным и решение Адиева тут вполне закономерное. Капитан "Астаны" проводит скомканный сезон, и это особенно бросается в глаза на контрасте с прошлым годом, когда у Абзала, напротив, многое получалось. Так или иначе, но не упомянуть Бейсебекова нельзя, учитывая его колоссальный опыт в еврокубках и матчах за сборную. 

Руслан Валиуллин, дисквалифицирован, 4 матча за сборную Казахстана 

Крайне обидная потеря для сборной. В прошлом цикле Валиуллин являлся одним из самых ярких и полезных игроков сборной, идеально интерпретируя роль левого латераля. Почти нет сомнений, что и при Магомеде Адиеве защитник бы как минимум был в обойме. Но, увы, выйдя на пик карьеры, Валиуллин вынужден пропустить два года из-за применения допинга. 

Айбол Абикен, дисквалифицирован, 14 матчей за сборную Казахстана 

Еще в марте Айбол внес вклад в сохранение прописки сборной в дивизионе С Лиги наций, а сейчас выступает за команду SD Family в российской медиалиге (оформил роскошный дубль в первом туре). Из всех игроков сборной, дисквалифицированных за допинг, наказание по Абикену является наиболее жестким - четыре года вне профессионального футбола. Вернется ли Айбол в сборную после такого простоя - большой вопрос. 

Георгий Жуков,"Цанчжоу Майти Лайонс", 21 матч за сборную Казахстана 

После трех лет в Польше хавбек выбрал очередное небанальное направление в своей карьере, отправившись в чемпионат Китая. В "Цанчжоу Майти Лайонс" Жуков неплохо начал, но сразу же публично предупредил, что ему будет трудно выбраться из Китая на матчи сборной из-за карантинных мер. Учитывая принципиальность Магомеда Адиева, не исключено, что при российском специалисте дорога в сборную для Георгия теперь снова закрыта. 

Александр Меркель, "Газиантеп" (Турция), 3 матча за сборную Казахстана 

После ухода из "Хераклеса" путь Меркеля не назовешь однозначно успешным и стабильным. Сейчас полузащитник - игрок запаса в турецком "Газиантепе". Что касается сборной, то, вероятно, у федерации даже нет возможности отправить вызов игроку в сборную, ведь у него нет казахстанского паспорта. Сам Александр подтверждал, что в Турции он выступает как гражданин Германии. 

Бауыржан Исламхан, дисквалифицирован, 46 матчей за сборную Казахстана 

Капитан сборной близок к возвращению в профессиональный футбол после двухлетней дисквалификации. Любопытно, что срок бана Исламхана заканчивается в ноябре и в этом же месяце сборная сыграет товарищеский с ОАЭ - страной, где и произошла история с обнаружением допинга у игрока. Было бы символичным вернуться в футбол матчем именно против этой сборной, но пока это лишь красивый сценарий. 

Еркебулан Тунгышбаев, "Аксу", 11 матчей за сборную Казахстана 

Один из самых талантливых игроков своего поколения набрал хорошую форму в "Аксу". По количеству голов в КПЛ-2022 Тунгышбаев лидирует среди казахстанцев (8 голов) и сделал он это в откровенно не самой сильной команде лиги. В сентябре Еркебулан выдал трехматчевую результативную серию, наколотив пять голов, увы, это не помогло ему оказаться в списке Адиева. 

Алексей Щеткин, "Кубань" (Россия), 38 матчей за сборную Казахстана 

После ухода из "Ротора" в июне Щеткин долгое время не мог определиться с новым клубом и лишь в начале сентября подписал контракт с "Кубанью" из первой лиги России. На этой неделе в дебютном матче за краснодарский клуб казахстанец сразу же оформил победный гол в ворота тульского "Арсенала". Если Алексей продолжит в том же духе, то его вызов в ноябре будет логичным и заслуженным, учитывая, что ранее Адиев рассматривал его в качестве одного из основных кандидатов на позицию форварда. 

Напомним, сборная Казахстана в этом месяце проведет два матча Лиги наций - против Беларуси (22 сентября на своем поле) и Азербайджана (25 сентября в Баку).

Состав сборной Казахстана на решающие матчи Лиги наций

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!

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Метки:
КПЛ Валиуллин Руслан Исламхан Бауыржан Сборная РК по футболу Меркель Александр Жуков Георгий Щеткин Алексей Лига наций

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