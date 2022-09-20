Суперкамбэк! Казахстан вырвал вторую победу перед отбором на ЧМ по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу во второй раз подряд в товарищеском матче обыграла Азербайджан, сообщает корреспондент Vesti.kz. В первой игре казахстанцы отыгрались со счета 0:2.

Вторая встреча в Актау завершилась со счетом 6:5. Первый гол в матче забил капитан казахстанцев Чингиз Есенаманов, но затем соперники отличились трижды и вышли вперед.

Альберт Акбаликов с пенальти сократил отставание, а Есенаманов сравнял счет (3:3) и оформил дубль. Но равенство не было длительным: гости забили еще два гола.

Один из мячей Азербайджана в свою статистику добавил голкипер Эмин Курдов: он подключился к атаке и неотразимо пробил в стиле казахстанца Игиты.

Второй дубль хозяев площадки оформил Тайнан. В эпизоде с шестым голом Казахстана ошибся Курдов, а гол записали на Акбаликова.

В матче приняли участие оба заявленных на матч казахстанских голкипера: первый тайм отыграл Акжол Кайратулы, а после перерыва появился Нарун Сериков.

Напомним, Казахстан свой первый матч в отборе к ЧМ проведет 8 октября дома против Словении. Календарь игр приведен по этой ссылке, а тренерский штаб выбрал кандидатов, которые сыграют в отборочном цикле.

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