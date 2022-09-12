Сборная Казахстана по футзалу назвала состав на матчи перед отбором к ЧМ-2024

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака огласил список игроков, вызванных на товарищеские матчи против команды Азербайджана. Учебно-тренировочный сбор стартовал сегодня, 12 сентября, в Актау, сообщается на сайте КФФ.

Сборная Казахстана в рамках УТС проведет две контрольные игры против Азербайджана. Оба матча пройдут в спорткомплексе "Халық Арена" 19 и 20 сентября.

Состав сборной Казахстана по футзалу:

Вратари: Игита, Нарун Сериков (оба - "Кайрат"), Акжол Кайратулы ("Каспий").

Полевые игроки: Дуглас, Даурен Нургожин, Чингиз Есенаманов, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов, Альберт Акбаликов, Эдсон (все - "Кайрат"), Тайнан ("Эль-Посо", Испания), Арнольд Кнауб, Райымбек Жума, Жахангир Рашит (все - "Каспий"), Азат Валиуллин, Абдирасул Абдуманапулы (оба - "Аят"), Евгений Кошкин ("Астана").

Время начала матчей будет определено позже.

Напомним, казахстанская сборная сыграет в рамках основного раунда квалификации на чемпионате мира-2024. Свой первый матч в отборе она проведет 8 октября дома против Словении. С календарем матчей можно ознакомиться здесь.

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