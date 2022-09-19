Казахстан выиграл после камбэка с 0:2 перед отбором на ЧМ по футзалу

Футзал. Товарищеские матчи, Товарищеский матч
Голы:Човдаров, 7 (0:1); Вилела - Карвальо, 12 (0:2); Эдсон дос Сантос, 13 (1:2); Човдаров, 16 (1:3); Эдсон дос Сантос, 33 (2:3); Дуглас Жуниор - Негрейрос, 35 (3:3); Акбаликов, 38 (4:3); Эдсон дос Сантос, 39 (5:3)
Сборная Казахстана по футзалу победила в товарищеском матче с Азербайджаном, сообщает корреспондент Vesti.kz. Контрольная игра перед стартом отбора на ЧМ прошла в Актау.
Встреча завершилась со счетом 5:3. Первый гол за Казахстан, который был забит при счете 0:2, оформил Эдсон.
Во втором тайме "четвертый" номер казахстанцев в сольном проходе забил второй гол, когда обыграл не только полевых игроков, но и вратаря. Штрафной удар после игры рукой соперниками реализовал Дуглас Жуниор и сравнял счет.
Победный гол забил Альберт Акбаликов за две минуты до конца основного времени матча. Соперник снял вратаря, а Эдсон забил гол в пустые ворота и оформил хет-трик.
Добавим, что игра была прервана на несколько минут - торжественно проводили экс-лидера национальной команды Динмухамбета Сулейменова, который провел юбилейный, сотый матч.
Завтра, 20 сентября, пройдет второй товарищеский матч против Азербайджана. Ранее казахстанцы объявили список кандидатов в национальную команду.
Напомним, Казахстан свой первый матч в отборе к ЧМ проведет 8 октября дома против Словении. Календарь игр приведен по этой ссылке.
Матч Казахстана с Азербайджаном прерван. Известна причина
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