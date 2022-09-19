Казахстан выиграл после камбэка с 0:2 перед отбором на ЧМ по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу победила в товарищеском матче с Азербайджаном, сообщает корреспондент Vesti.kz. Контрольная игра перед стартом отбора на ЧМ прошла в Актау.

Встреча завершилась со счетом 5:3. Первый гол за Казахстан, который был забит при счете 0:2, оформил Эдсон.

Во втором тайме "четвертый" номер казахстанцев в сольном проходе забил второй гол, когда обыграл не только полевых игроков, но и вратаря. Штрафной удар после игры рукой соперниками реализовал Дуглас Жуниор и сравнял счет.

Победный гол забил Альберт Акбаликов за две минуты до конца основного времени матча. Соперник снял вратаря, а Эдсон забил гол в пустые ворота и оформил хет-трик.

Добавим, что игра была прервана на несколько минут - торжественно проводили экс-лидера национальной команды Динмухамбета Сулейменова, который провел юбилейный, сотый матч.

Завтра, 20 сентября, пройдет второй товарищеский матч против Азербайджана. Ранее казахстанцы объявили список кандидатов в национальную команду.

Напомним, Казахстан свой первый матч в отборе к ЧМ проведет 8 октября дома против Словении. Календарь игр приведен по этой ссылке.

Матч Казахстана с Азербайджаном прерван. Известна причина

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