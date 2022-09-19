Матч Казахстана с Азербайджаном прерван. Известна причина

Товарищеский матч сборная Казахстана по футзалу с Азербайджаном был прерван на несколько минут - торжественно проводили экс-лидера национальной команды Динмухамбета Сулейменова, сообщает корреспондент Vesti.kz. Игра проходит в Актау.

Встреча была прервана в середине первого тайма, когда виновнику подарили помимо памятных подарков вручили футболку с цифрой "100".

41-летний футзалист отыграл 99 игр за национальную команду, а сегодня, 19 сентября, добавил в этот список еще один матч. После торжественной части Сулейменов должен был обратиться к фанатом, но не смог сделать эмоций.

Добавим, что казахстанцы готовятся к основному раунду квалификации на чемпионат мира-2024, объявив ранее список кандидатов.

В первом тайме контрольного матча подопечные Рикардо Кака забили один гол, когда отличился Эдсон, а в ответ пропустили три мяча (1:3). Завтра, 20 сентября, пройдет второй товарищеский матч против Азербайджана.

Напомним, Казахстан свой первый матч в отборе к ЧМ проведет 8 октября дома против Словении. Календарь игр приведен по этой ссылке.

Сборная Казахстана по футзалу назвала состав на матчи перед отбором к ЧМ-2024

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