Казахстанский форвард принес победу российскому клубу

Форвард сборной Казахстана Алексей Щеткин отличился в матче первой лиги чемпионата России составе краснодарской "Кубани", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Щеткин забил победный гол в матче десятого тура против тульского "Арсенала". Казахстанец отличился на 59-й минуте, сделав счет 2:1 в пользу "Кубани".
"Кубань" набрала 11 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.
Для Щеткина это первый гол за "Кубань", к которой он присоединился недавно. Ранее казахстанец выступал в ФНЛ за "Ротор", сыграв 25 матчей и забив семь голов.
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