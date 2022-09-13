Новички и усиление из Европы. Состав сборной Казахстана на решающие матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев огласил окончательный список футболистов, вызванных на решающие матчи группового этапа Лиги наций УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба КФФ.
В итоговый список вошли 27 игроков. Учебно-тренировочный сбор стартует 14 сентября в Нур-Султане.
Вратари: Игорь Шацкий ("Шахтер"), Мухаммеджан Сейсен ("Тараз"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы").
Защитники: Сергей Малый, Александр Марочкин, Багдат Каиров (все – "Тобол"), Елдос Ахметов ("Тараз"), Михаил Габышев, Талгат Кусяпов (оба – "Астана"), Марат Быстров ("Ахмат", Россия), Темирлан Ерланов ("Актобе"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия).
Полузащитники: Юрий Логвиненко, Рамазан Оразов (оба – "Актобе"), Асхат Тагыберген, Самат Жарынбетов (оба – "Тобол"), Аслан Дарабаев, Тимур Досмагамбетов, Исламбек Куат (все – "Астана"), Ян Вороговский ("Моленбек", Бельгия), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Эльхан Астанов ("Ордабасы"), Адилет Садыбеков ("Кайрат").
Нападающие: Абат Аймбетов ("Астана"), Абылайхан Жумабек ("Тараз"), Артур Шушеначев ("Кайрат"), Роман Муртазаев ("Шахтер").
Расписание игр:
22 сентября 2022 года
Казахстан – Беларусь – 20:00
25 сентября 2022 года
Азербайджан – Казахстан – 22:00
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