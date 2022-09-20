"Барыс" сенсационно обыграл лидера КХЛ и поднялся в топ-5

Казахстанский клуб "Барыс" обыграл лидера Восточной конференции и совершил сенсацию игрового дня в КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz. "Автомобилист" шел на серии из четырех побед подряд.

Встреча в Астане завершилась со счетом 2:0. Первый гол в матче забил американский легионер Энтони Луис, отличившись при игре с численным преимуществом.

Увеличил разницу Аркадий Шестаков, а гости потеряли до конца матча американского защитника Ника Эберта.

Легионер грубо сыграл против Алихана Асетова, а Адиль Бекетаев вступился за партнера и получил малый скамеечный штраф.

Дебютный матч в Лиге за казахстанский клуб провел призер чемпионата мира Юлиус Гудачек.

"Автомобилист" остался на первой месте на "Востоке" с 13-ю очками, а "Барыс" с девятью баллами стал пятым в конференции.

Добавим, что "Барысу" предстоит трехматчевый выезд - игры с "Северсталью" (24 сентября), "Локомотивом" (26 сентября) и "Спартаком" (28 сентября).

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