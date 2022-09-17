"Монстр и маэстро". Наказанный за допинг Абикен забил два гола в России

Полузащитник сборной Казахстана Айбол Абикен оформил дубль в матче первого тура второго сезона Медиалиги в России, передает корреспондент Vesti.kz. Ранее футболист был наказан за допинг.
Казахстанец выступает за любительскую команду блогеров "SD Family": он забил (59 и 62 минуты игры) конкурентам из "Эгриси", а соперники сыграли вничью (2:2).
"Мастер, маэстро и монстр. Вот что значит опыт. Игрок сборной Казахстана", - подытожил комментатор трансляции.
Оба гола казахстанец забил ударами головой, а в конце встречи "SD Family" могли потерять игрока: рефери сменил красную карточку на желтую после пересмотра эпизода.
Абикен нашел новую команду после дисквалификации за допинг
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