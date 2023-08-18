Выводы по итогам сокрушительного поражения "Астаны": от вреда Томасова до необъяснимых замен Бабаяна

Сокрушительное поражение "Астаны" от "Лудогорца" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы обидно во многом из-за того, что своей победой в домашней встрече столичные дали большую надежду на выход в раунд плей-офф и противостояние с громким соперником - амстердамским "Аяксом". Но в ответной игре с болгарами борьбы абсолютно не получилось. Корреспондент Vesti.kz подметил важные выводы после вылета "Астаны" из Лиги Европы.

Прошлой ночью "Лудогорец" учинил мощный разгром гостям из "Астаны" - 5:1. Причем первый тайм завершился с единичками на табло, но во второй хозяева вышли на поле с целью растерзать соперника, и им это удалось.

"Астана" все еще имеет шансы на евроосень, ведь команду ждет финальное противостояние в квалификации Лиги конференций с албанским "Партизани". Однако то, что клуб проиграл второй гостевой матч подряд в еврокубках с разницей в четыре гола, - вынуждает нас говорить не о хорошем, а о том, что многое в игре "Астаны" не работает и не соответствует уровню, который должен быть у команды, ставящей перед собой цель попасть в групповой этап еврокубков.

В еврокубках остались два казахстанских клуба. С кем сыграют дальше "Астана" и "Тобол"

С легендой пора прощаться

Понятно, что сейчас, за несколько месяцев до конца сезона, расставаться ни с кем в "Астане" не будут. Однако по итогам кампании-2023 перестановки быть должны, и одна из них касается ухода Марина Томасова. 35-летний хорват является лучшим бомбардиром и ассистентом в истории "Астаны", он без преувеличений легенда столичных, а может быть и всей КПЛ.

Но лучшие его годы уже давно позади, а сейчас Томасов выглядит как балласт, который не дает команде разогнаться как следует. В последних еврокубковых матчах он начинал игры на скамейке запасных, и это тренерское решение уже давно напрашивалось. Вчера он вышел на замену в начале второго тайма, но не отметился практически ничем, кроме как загубленным опасным моментом у чужих ворот.

В КПЛ Томасов является практически безоговорочным игроком стартового состава. Именно он наигрывался на своей позиции все то время, что "Астана" готовилась к еврокубкам. Но, откровенно говоря, Марин уже не тянет. В 27 матчах во всех турнирах он забил четыре мяча и сделал семь ассистов. С одной стороны, неплохо, но с другой... В статистике не указывается количество голевых моментов, которые могли бы случиться, если бы Томасов не ошибся/не потерял мяч/не передержал. А такое случается регулярно.

Плюс ко всему, у Томасова в "Астане" солидный оклад, который точно бьет по бюджету сине-желтых. Платить большие деньги ему было логично, когда он действительно тащил команду, забивая в каждой игре, и когда его очки по системе "гол+пас" опережали количество проведенных игр. Но сейчас Марин стал большой нагрузкой как с игровой, так и с финансовой точки зрения.

Вратарь-легионер - провал "Астаны"

Йосип Чондрич - один из самых обсуждаемых игроков "Астаны". Вчера много чудили защитники столичного клуба, но и к хорватскому голкиперу вопросы по игре определенно есть. Мало того, что в паре эпизодов он мог сыграть лучше, так еще и одна из его ошибок вчера едва не привела к "привозу".

В головах многих людей, живущих футболом, все еще актуален вопрос: зачем "Астане" вратарь-легионер при живом Александре Заруцком? К сожалению, ситуация не новая, ведь уже два сезона подряд одно из драгоценных легионерских мест в стане сине-желтых принадлежит вратарям-иностранцам. В прошлом году это был серб Марко Милошевич, а сейчас хорват Чондрич.

Оба много ошибались, и сказать, что они в чем-то лучше Заруцкого - язык не повернется. Вместо того, чтобы подписывать неоднозначных голкиперов из Европы, было бы логичнее обратить свое внимание на молодых и качественных полевых легионеров, чтобы усилить оборону или атаку. Чондрич, безусловно, еще один игрок на выход по окончании сезона.

Бабаян - не волшебник. Это давно пора понять

В прошлом году, когда Григорий Бабаян вернулся в "Астану", многие ухватили ауру ностальгии и какой-то магии. Все-таки казахстанский специалист много лет провел в "Астане", пережил с ней золотой период клуба, помогая Станимиру Стойлову, а болельщики всегда его любили.

Поэтому изначально у многих любителей футбола оценка прихода Бабаяна была несколько необъективной. Многие сразу решили, что с его возвращением к "Астане" вернется стойловское доминирование, дисциплина, результаты в еврокубках.

Но просто так, по щелчку пальцев, ничего в футболе не меняется. Бабаян пришел в кризисную "Астану", и сейчас она таковой и осталась. Проблем много, и решать их надо глобально. Видно, что и отлично знающий "Астану" Бабаян далеко не со всем справляется. После не самой стабильной игры команды многие фанаты сняли розовые очки, а ведь проще их было не надевать вообще. Ждать от тренера чего-то сверхъестественного было слишком наивно.

Поэтому нужно понимать, что Бабаян - есть Бабаян, а Стойлов - это Стойлов. Они проработали вместе несколько лет, но это не значит, что у казахстанца абсолютно такое же видение футбола, и что он добьется тех же успехов, что и болгарин. Теплые воспоминания из прошлого - это хорошо, но нужно смотреть на все объективно. Тем более "Астана" семь-восемь лет назад, и "Астана" сейчас - это разные клубы, с разными составами, разными финансовыми возможностями и не только.

Будущее без доверия молодым

Еще одна больная тема - доверие молодым игрокам. Его в "Астане" практически нет. Даже можем взять в пример вчерашнюю игру. После начала второго тайма счет быстро превратился из 1:1 в 3:1 в пользу "Лудогорца". Бабаян решил выпустить Томасова, чтобы усилить атаку - хорошо, это логично.

Спустя десять минут, когда счет на табло был уже 4:1, тренерский штаб решил укрепить центр поля, выпустив Исламбека Куата и Тимура Досмагамбетова. Не совсем понятно, почему выбор пал именно на Досмагамбетова, но ладно, едем дальше. Эти замены еще можно как-то понять и объяснить.

Но последние две замены в голове вообще никак не укладываются. На 80-й минуте, когда счет был уже 5:1, Бабаян снял двух номинальных игроков атаки - Дембо Дарбо и Фабьена Урегу, и выпустил вместо них оборонительных Абзала Бейсебекова и Михаила Габышева. Зачем укреплять защиту при таком счете? Чтобы удержать счет 5:1 в пользу соперника?

Выпускать капитана Бейсебекова и опытного Габышева при таком счете тоже странно. Результат ужасен, и при этом в уже проигранный бой отправляют двух уважаемых в раздевалке игроков. На игру они уже никак не повлияют. Другое дело, если бы Бабаян выпустил на последние 10-15 минут молодых игроков в атаку. Владислав Прокопенко, Станислав Басманов, Эльхан Астанов. Почему нет? Им есть, что доказывать.

Даже при таком счете у них есть мотивация показать себя, поиграть в еврокубках с сильным соперником, попытаться что-то изменить (забить хотя бы один гол). Терять ведь уже нечего. Но даже при таком раскладе в "Астане" держат свою молодежь на скамейке, а вместо нападающих и вингеров выпускают защитников. Причем в Европе футболисты их возраста уже не считаются молодыми, и они стабильно играют в старте. Вот такие реалии: непонятные, нелогичные и труднообъяснимые. Из пяти футболистов вышел лишь один игрок атаки, и это 35-летний Томасов.

Реализация, страх и мандраж, целостность игры

Вылет от "Лудогорца" с общим счетом 3:6 нужно просто принять. С другой стороны, есть понимание того, что избежать такой разницы в счете было вполне реально. Во-первых, "Астану" еще в домашнем матче подвела реализация. Тот же удар Дарбо, когда он не забил с убойнейшей позиции. Реализуй казахстанцы свои шансы на прошлой неделе, в Болгарии было бы уже проще.

Во-вторых, "Астана" так и не научилась играть на выезде. Команда все еще страдает от мандража и поддается колоссальному давлению. От этого страдает и структура игры в целом. Наверняка вы заметили, как еще в первом тайме она рушилась практически на глазах. Линия защиты и полузащиты находились практически на одном уровне, а одинокие Дарбо и Абат Аймбетов были в нескольких десятках метров от остальных товарищей по команде. Даже выход из обороны в атаку практически не работал по этой причине.

И Бабаян не раз говорил в прошлом о проблемах, которые случаются, если команда слишком прижимается к своим воротам. Но "Астану" знание последствий ни к чему не приводит. Команда так же глубоко запирается у своей штрафной, а таким мастеровитым командам, как "Лудогорец", это лишь на руку. Видать, эти проблемы несут в себе психологический фактор. Ведь дома столичные играют более раскованно. В гостях же это отчасти трусливый футбол.

Отметим, что матчи с албанским "Партизани" в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций состоятся 24 и 31 августа. Сначала команды сыграют в Казахстане, а через неделю в Албании.

Фото: ФК "Лудогорец" (1,6), ФК "Астана" (2-5)©

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ