Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Лига Европы
Комментарии

Разгромом завершился ответный матч "Астаны" в Лиге Европы

Разгромом завершился ответный матч "Астаны" в Лиге Европы
©instagram.com/pfcludogorets1945

"Лудогорец" одержал крупную победу над "Астаной" в третьем отборочном раунде Лиги Европы, сообщают Vesti.kz.

Ответная встреча команд прошла в ночь на 18 августа в Разграде (Болгария) и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля. Первую игру выиграл казахстанский клуб - 2:1.

В начале игры болгары большими силами устремились вперед. Гости до поры до времени отбивались, пока не провалились в обороне на 25-й минуте, позволив отличиться Бернарду Текпетею. Однако недолго радовались фанаты "Лудогорца", спустя четыре минуты Дембо Дарбо забил ответный гол.

А вот после перерыва "Астана" не выдержала натиска соперника и раз за разом допускала ошибки, чем умело воспользовались футболисты "Лудогорца" - голами отметились Якуб Петровский (47-я, 58-я), Бернард Текпетей (50-я) и Кирил Десподов (67-я). При этом подопечные Григория Бабаяна доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Душана Йованчича на 76-й минуте.

Как итог, "Лудогорец" по сумме двух игр пробился в раунд плей-офф Лиги Европы, где сыграет с амстердамским "Аяксом". "Астана" в свою очередь отправилась в раунд плей-офф Лиги конференций, где встретится с албанским "Партизани". Матчи этих стадий пройдут 24 и 31 августа.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Лига Европы Астана ФК

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 01:50
Лига Европы
©instagram.com/pfcludogorets1945 Разгромом завершился ответный матч "Астаны" в Лиге Европы
Вчера , 23:11
Лига Европы
©ФК "Астана" "Астана" огласила состав на матч с "Лудогорцем"
Вчера , 15:59
Лига Европы
©ФК "Астана" "Астане" сообщили тревожные новости перед ответным матчем с "Лудогорцем"
Вчера , 07:45
Лига Европы
©ФК "Астана" Прямая трансляция ответного матча "Астаны" с "Лудогорцем" в Лиге Европы
16 августа, 23:50
Лига Европы
©Vesti.kz, Данияр Есетов Бабаян рассказал о готовности "Астаны" пройти в следующий раунд еврокубков
16 августа, 18:44
Лига Европы
©ludogorets.com Главный тренер "Лудогорца" выразил оптимизм перед ответным матчем с "Астаной"
16 августа, 15:48
Лига Европы
©ФК "Астана" А где Ротариу? Куда пропал экс-игрок "Астаны" из "Лудогорца" и почему он не сыграл против бывшей команды
15 августа, 19:18
Лига Европы
©ФК "Астана" "Астана" прибыла в Болгарию на ответный матч с "Лудогорцем" в еврокубках
15 августа, 11:58
Лига Европы
©ФК "Лудогорец" Мастера домашних камбеков. В чем опасность "Лудогорца" в ответном матче с "Астаной"
10 августа, 15:51
Лига Европы
©ФК "Астана" В Болгарии оценили волевую победу "Астаны" в Лиге Европы
9 августа, 19:11
Лига Европы
©ФК "Астана" "Самый важный гол Дарбо уже забил". Хамитжанов - об "Астане" в Лиге Европы
9 августа, 13:00
Лига Европы
©ludogorets.com Тренер "Лудогорца" нашел объяснение поражению от "Астаны" в Лиге Европы
9 августа, 08:21
Лига Европы
©alfarss.net Назван лучший игрок первого матча "Астана" - "Лудогорец" в Лиге Европы
9 августа, 08:04
Лига Европы
©ФК "Астана" "Могли прибить соперника". СМИ - о первом матче "Астаны" и "Лудогорца" в Лиге Европы
9 августа, 00:10
Лига Европы
©ФК "Лудогорец" Видеообзор матча, или как "Астана" выиграла первый матч против "Лудогорца"
8 августа, 23:38
Лига Европы
©ФК "Астана" Капитан "Астаны" сделал заявление после победы над "Лудогорцем"
8 августа, 23:24
Лига Европы
©Vesti.kz, Данияр Есетов Бабаян разобрал победу "Астаны" над "Лудогорцем" в первом матче Лиги Европы
8 августа, 21:53
Лига Европы
©ФК "Астана" "Астана" одержала победу над "Лудогорцем" в первом матче Лиги Европы
8 августа, 20:52
Лига Европы
©ФК "Астана" "Астана" сыграла вничью с "Лудогорцем" в первом тайме домашнего матча Лиги Европы
8 августа, 19:33
Лига Европы
©ФК "Астана" Томасов в запасе. "Астана" назвала состав на домашний матч с "Лудогорцем" в Лиге Европы
8 августа, 07:38
Лига Европы
©ФК "Астана" Прямая трансляция матча "Астана" - "Лудогорец" в Лиге Европы
7 августа, 22:26
Лига Европы
©ФК "Астана" Бабаяну задали провокационный вопрос перед матчем Лиги Европы
7 августа, 22:05
Лига Европы
©ФК "Астана" Стали известны кадровые потери "Астаны" перед матчем с "Лудогорцем"
7 августа, 21:44
Лига Европы
©ФК "Астана" "Прекрасно знаем силу соперника". Бабаян рассказал о "Лудогорце" и Стойлове
7 августа, 19:32
Лига Европы
©ФК "Тобол" "Сложнее всего придется "Тоболу". Источник - о жеребьевке для казахстанских клубов в еврокубках
7 августа, 17:28
Лига Европы
©uefa.com "Астана" узнала соперника по раунду плей-офф Лиги Европы
6 августа, 14:00
Лига Европы
©Gong.bg Тренер "Лудогорца" назвал сильные стороны "Астаны"
3 августа, 14:34
Лига Европы
©gnkdinamo.hr Стойлов объяснил вылет "Астаны" из Лиги чемпионов и вынес вердикт на Лигу Европы
2 августа, 22:37
Лига Европы
©ФК "Астана" С кем и когда сыграет "Астана" в Лиге Европы
2 августа, 11:46
Лига Европы
©ФК "Астана" Стал известен соперник "Астаны" в Лиге Европы

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus