Разгромом завершился ответный матч "Астаны" в Лиге Европы

"Лудогорец" одержал крупную победу над "Астаной" в третьем отборочном раунде Лиги Европы, сообщают Vesti.kz.

Ответная встреча команд прошла в ночь на 18 августа в Разграде (Болгария) и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля. Первую игру выиграл казахстанский клуб - 2:1.

В начале игры болгары большими силами устремились вперед. Гости до поры до времени отбивались, пока не провалились в обороне на 25-й минуте, позволив отличиться Бернарду Текпетею. Однако недолго радовались фанаты "Лудогорца", спустя четыре минуты Дембо Дарбо забил ответный гол.

А вот после перерыва "Астана" не выдержала натиска соперника и раз за разом допускала ошибки, чем умело воспользовались футболисты "Лудогорца" - голами отметились Якуб Петровский (47-я, 58-я), Бернард Текпетей (50-я) и Кирил Десподов (67-я). При этом подопечные Григория Бабаяна доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Душана Йованчича на 76-й минуте.

Как итог, "Лудогорец" по сумме двух игр пробился в раунд плей-офф Лиги Европы, где сыграет с амстердамским "Аяксом". "Астана" в свою очередь отправилась в раунд плей-офф Лиги конференций, где встретится с албанским "Партизани". Матчи этих стадий пройдут 24 и 31 августа.

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