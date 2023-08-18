В еврокубках остались два казахстанских клуба. С кем сыграют дальше "Астана" и "Тобол"

Два казахстанских клуба продолжают свое выступление в еврокубках, сообщают Vesti.kz. "Астана" и "Тобол" сыграют в плей-офф Лиги конференций.

В соперники столичному клубу достался албанский "Партизани". А костанайцев ждет противостояние с "Викторией Пльзень" из Чехии.

Матчи пройдут 24 и 31 августа.

Напомним, что "Астана" оказалась в раунде плей-офф Лиги конференций, потому что вылетела из Лиги Европы, уступив в третьем отборочном раунде болгарскому "Лудогорцу". А "Тобол", в свою очередь, проводит в ЛК победную серию, пройдя в третьем отборочном раунде ирландский "Дерри Сити".

Завершил же свое выступление в еврокубках "Актобе", который в третьем отборочном раунде Лиги конференций неожиданно не смог пройти румынский "Сепи".