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Новости спорта Футбол Лига конференций
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В еврокубках остались два казахстанских клуба. С кем сыграют дальше "Астана" и "Тобол"

В еврокубках остались два казахстанских клуба. С кем сыграют дальше "Астана" и "Тобол"
©ФК "Астана"

Два казахстанских клуба продолжают свое выступление в еврокубках, сообщают Vesti.kz"Астана" и "Тобол" сыграют в плей-офф Лиги конференций.

В соперники столичному клубу достался албанский "Партизани". А костанайцев ждет противостояние с "Викторией Пльзень" из Чехии. 

Матчи пройдут 24 и 31 августа.

Напомним, что "Астана" оказалась в раунде плей-офф Лиги конференций, потому что вылетела из Лиги Европы, уступив в третьем отборочном раунде болгарскому "Лудогорцу". А "Тобол", в свою очередь, проводит в ЛК победную серию, пройдя в третьем отборочном раунде ирландский "Дерри Сити". 

Завершил же свое выступление в еврокубках "Актобе", который в третьем отборочном раунде Лиги конференций неожиданно не смог пройти румынский "Сепи".

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Метки:
Астана ФК Тобол ФК Казахстан Лига конференций

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