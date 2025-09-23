28-летний французский вингер "Пари Сен-Жермена" Усман Дембеле стал обладателем "Золотого мяча-2025". Один из главных творцов требла парижан в сезоне 2024/25 удостоился главной индивидуальной награды в мировом футболе. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, почему для него Казахстан является особенным местом.

Усман стал первым футболистом за последние 30 лет, которому удалось выиграть "Золотой мяч" с первой же номинации. Помимо этого француз установил ещё несколько исторических достижений.

На церемонии Дембеле не смог сдержать слёз. Он выразил благодарность всем клубам, в которых играл, а ещё отдельно отметил двух звёздных футболистов, с которыми выступал раньше.

Именно в Казахстане Дембеле совершил прорыв за сборную

Новоиспечённый обладатель "Золотого мяча" приезжал в Казахстан один раз - в марте 2021 года, когда в составе сборной Франции противостоял национальной команде Казахстана в квалификации ЧМ-2022. Встреча прошла в Астане при пустых трибунах из-за коронавирусных ограничений.

Начнём с того, что Дембеле получил вызов во взрослую сборную Франции осенью 2016 года. Следующие два года он активно вызывался в команду и стал чемпионом мира, приняв участие в четырёх играх на ЧМ-2018. Правда, он не вышел на замену в полуфинале и финале.

Но с ноября 2018-го до марта 2021-го он совсем перестал вызываться в команду. Тогда вингер выступал за "Барселону" и, мягко говоря, не блистал на поле. И вот, в марте 2021-го, он вернулся в национальную команду, выйдя на замену на 26 минут против Украины дома (1:1).



Следующий матч был в Астане с Казахстаном. Это была его 23-я игра в футболке трёхцветных, и к тому моменту на его счету было два гола на международном уровне. Однако оба пришлись на товарищеские матчи - с Англией в 2017-м (3:2) и с Италией в 2018-м (3:1).

А вот первый гол в матчах турнирного значения он забил именно на "Астана Арене", когда на 19-й минуте с передачи Антони Марсьяля расстрелял ворота Александра Мокина. Итоговый счёт - 2:0 в пользу гостей из Франции. Дембеле в том матче был заменён в самой концовке.

Несмотря на взлёт и космический прогресс за последний год, результативность игрока в матчах за сборную остаётся на довольно скромном уровне. В 57 матчах за национальную команду он отличился всего семь раз. Меньше, чем Рандаль Коло-Муани (9) и Кингсли Коман (8), не говоря уже о главных звёздах Франции.

Но то, что он сделал в прошлом сезоне в составе ПСЖ, конечно же, вызывает только восхищение. В 53 матчах за клуб во всех официальных турнирах он забил 35 голов и сделал 15 результативных передач, а ещё заработал один пенальти.



С клубом он выиграл Суперкубок Франции, Лигу 1, Кубок Франции и Лигу чемпионов, а также дошёл до финала на клубном чемпионате мира. На его счету победный гол в Суперкубке Франции с "Монако" (1:0) и два ассиста в финале Лиги чемпионов с "Интером" (5:0).

Получается, что возрождение Дембеле в футболке сборной Франции произошло именно в Казахстане, когда он впервые за несколько лет вышел в стартовом составе и забил первый гол в карьере в официальных играх на международном уровне. После этого перерывов в выступлениях за сборную у Усмана не было.

