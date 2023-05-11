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От сборной и золота КПЛ до низов. 10 известных футболистов, которые пылят в третьем дивизионе Казахстана

От сборной и золота КПЛ до низов. 10 известных футболистов, которые пылят в третьем дивизионе Казахстана
©ФК "Акжайык"

Казахстанский футбол в последние годы освещается все лучше, и в этом сезоне чувствуется, что даже за баталиями во втором по значимости дивизионе страны - первой лиге - зрители следят с воодушевлением и интересом, не говоря уже о КПЛ. Но в отечественном футболе есть три профессиональные лиги, и о низшем эшелоне - второй лиге - информации уже не так много. 

Но даже там есть ряд игроков, которых внимательные болельщики казахстанского футбола сразу вспомнят по их былым заслугам. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о десяти известных игроках, которые сейчас пылят в третьем дивизионе страны. 

В текущей кампании во второй лиге выступает 21 клуб, и они поделены на две конференции - северо-восточную и юго-западную. 14 команд являются дублирующими составами клубов из КПЛ и первой лиги, а еще семь оставшихся участников - самостоятельные коллективы. К ним относятся "Иле-Саулет" из Алматинской области, жезказганский "Улытау", столичный SD Family, "Жетысай" из Туркестанской области, алматинский AKAS, усть-каменогорский "Алтай" и алматинская "Академия 05".

Как раз-таки игроков из этих семи клубов мы и отметили в этом материале, потому что за команды с окончанием "-М" могут играть и футболисты, заявленные в КПЛ или первую лигу. Давайте посмотрим, что у нас получилось. 

Иван Антипов (27 лет, полузащитник "Иле-Саулета")

На счету этого игрока 13 матчей за молодежную сборную Казахстана. Он считался одним из талантливых представителей своего поколения, но на новый уровень так и не вышел. Тем не менее, на счету воспитанника уральского футбола 105 матчей, семь голов и семь ассистов в КПЛ за "Акжайык", "Атырау" и "Жетысу".

Откуда перешел: в начале 2023-го из российского "Пересвета"
Статистика во второй лиге-2023: один матч.

Станислав Павлов (28 лет, вратарь "Улытау")

Этот вратарь так и не получил большого внимания в клубах высшего дивизиона, но сумел стать двукратным чемпионом Казахстана в составе "Астаны", где он был третьим голкипером. У него тоже был большой потенциал, ведь тренерский штаб молодежной сборной задействовал его в 23 матчах. Всего в КПЛ у Павлова десять матчей за "Актобе", "Туран" и "Астану".

Откуда перешел: в марте 2023-го из "Академии Онтустик"
Статистика во второй лиге-2023: один матч.

Виктор Крюков (32 года, защитник "Алтая")

Опытный игрок провел 56 матчей на высшем уровне в КПЛ, защищая цвета "Иртыша", "Окжетпеса", "Актобе" и "Тараза". В них он отметился одним голом и тремя ассистами. На его счету две игры за молодежную сборную Казахстана, а также один матч за юношескую команду до 19 лет, в рамках которого он сыграл против Бельгии с Эденом Азаром.

Откуда перешел: в начале 2023-го на правах свободного агента
Статистика во второй лиге-2023: три матча.

Вячеслав Сердюков (33 года, нападающий "Иле-Саулета")

Еще один чемпион КПЛ, ныне выступающий во второй лиге, это нападающий Сердюков. В уже далеком 2010-м он был скромной частью чемпионского "Тобола". Большую часть карьеры Вячеслав провел в низших дивизионах, а в КПЛ суммарно отыграл лишь 15 встреч, в которых отметился одним голом. Также на счету Вячеслава одна игра за молодежную сборную Казахстана.

Откуда перешел: возобновил карьеру в 2023-м
Статистика во второй лиге-2023: четыре матча, один гол.

Демият Сламбеков (26 лет, защитник "Улытау")

Воспитанник программы "Оле Бразил", которая себя, к сожалению, так и не оправдала. На счету Сламбекова шесть матчей за молодежную сборную Казахстана, а также семь игр в КПЛ в составах "Окжетпеса" и "Актобе".

Откуда перешел: в марте 2023-го из "Кайсара"
Статистика во второй лиге-2023: три матча.

Самат Мажит (23 года, защитник "Улытау")

Вероятно, у этого парня не такое громкое имя, как у тех же Сламбекова или Антипова, но и он в свое время подавал надежды. Выпускник футбольного центра "Астаны" провел один матч в КПЛ, а также феерил в юношеской лиге УЕФА (аналог Лиги чемпионов для юношей) пять лет назад. Тогда он, играя на позиции центрального защитника, оформил ассист в игре с албанской "Влазнией", а также забил будущим четвертьфиналистам турнира из загребского "Динамо".

Откуда перешел: в марте 2023-го из "Жас-Сункара"
Статистика во второй лиге-2023: три матча.

Айдос Орал (24 года, полузащитник "Алтая")

Воспитанник карагандинской школы футбола провел десять матчей за юношескую сборную Казахстана, забив в них три мяча. На памятном мемориале Гранаткина-2017, когда казахстанские юноши добрались до финала, он был одним из лидеров и капитаном сборной. Но на высшем уровне парень так и не заиграл, по крайней мере пока.

Откуда перешел: в феврале 2023-го из "Жас-Сункара"
Статистика во второй лиге-2023: три матча.

Мадияр Нуралы (28 лет, защитник "Иле-Саулета")

Этого оборонца должны помнить болельщики "Тараза", ведь он провел за клуб 37 матчей в КПЛ. Кроме того, на счету Нуралы две игры за юношеские сборные Казахстана разных возрастов.

Откуда перешел: в январе 2023-го из "Тараз-Каратау"
Статистика во второй лиге-2023: четыре матча.

Данил Цой (27 лет, защитник "Улытау")

Он играл в премьер-лиге сразу за два клуба - "Кайсар" и "Окжетпес", проведя в общей сложности 16 матчей. Цой также получал вызов в молодежную сборную Казахстана, но в ней так и не дебютировал.

Откуда перешел: в январе 2023-го на правах свободного агента
Статистика во второй лиге-2023: три матча.

Адилет Абденаби (27 лет, полузащитник "Иле-Саулета")

Похожая ситуация и в карьере другого 27-летнего игрока - Абденаби. Он тоже вызывался в молодежную сборную Казахстана, но своего шанса проявить себя на поле не получил. В КПЛ он провел шесть матчей в составе "Тараза".

Откуда перешел: в начале 2023-го из "Игилика"
Статистика во второй лиге-2023: два матча.

Отметим, что сезон во второй лиге Казахстана продлится до 19 октября. С турнирной таблицей на данный момент вы можете ознакомиться здесь, а увидеть список бомбардиров по этой ссылке

Фото: ФК SD Family (1), ФК "Иле-Саулет" (2,5,9,11), ФК "Астана" (3,7), ФК "Алтай" (4), ФК "Актобе" (6), КФФ (8), СК "Кызыл-Жар" (10)©️

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Футбол КПЛ Первая лига Казахстана Сборная РК по футболу Алтай Акжайык ФК Атырау ФК Жетысу ФК Астана ФК Актобе ФК Туран ФК Иртыш ФК Окжетпес ФК Тараз ФК Казахстан Тобол ФК Кайсар ФК Азар Эден

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