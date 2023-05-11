От сборной и золота КПЛ до низов. 10 известных футболистов, которые пылят в третьем дивизионе Казахстана

Казахстанский футбол в последние годы освещается все лучше, и в этом сезоне чувствуется, что даже за баталиями во втором по значимости дивизионе страны - первой лиге - зрители следят с воодушевлением и интересом, не говоря уже о КПЛ. Но в отечественном футболе есть три профессиональные лиги, и о низшем эшелоне - второй лиге - информации уже не так много.

Но даже там есть ряд игроков, которых внимательные болельщики казахстанского футбола сразу вспомнят по их былым заслугам. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о десяти известных игроках, которые сейчас пылят в третьем дивизионе страны.

В текущей кампании во второй лиге выступает 21 клуб, и они поделены на две конференции - северо-восточную и юго-западную. 14 команд являются дублирующими составами клубов из КПЛ и первой лиги, а еще семь оставшихся участников - самостоятельные коллективы. К ним относятся "Иле-Саулет" из Алматинской области, жезказганский "Улытау", столичный SD Family, "Жетысай" из Туркестанской области, алматинский AKAS, усть-каменогорский "Алтай" и алматинская "Академия 05".

Как раз-таки игроков из этих семи клубов мы и отметили в этом материале, потому что за команды с окончанием "-М" могут играть и футболисты, заявленные в КПЛ или первую лигу. Давайте посмотрим, что у нас получилось.

Иван Антипов (27 лет, полузащитник "Иле-Саулета")

На счету этого игрока 13 матчей за молодежную сборную Казахстана. Он считался одним из талантливых представителей своего поколения, но на новый уровень так и не вышел. Тем не менее, на счету воспитанника уральского футбола 105 матчей, семь голов и семь ассистов в КПЛ за "Акжайык", "Атырау" и "Жетысу".

Откуда перешел: в начале 2023-го из российского "Пересвета"

Статистика во второй лиге-2023: один матч.

Станислав Павлов (28 лет, вратарь "Улытау")

Этот вратарь так и не получил большого внимания в клубах высшего дивизиона, но сумел стать двукратным чемпионом Казахстана в составе "Астаны", где он был третьим голкипером. У него тоже был большой потенциал, ведь тренерский штаб молодежной сборной задействовал его в 23 матчах. Всего в КПЛ у Павлова десять матчей за "Актобе", "Туран" и "Астану".

Откуда перешел: в марте 2023-го из "Академии Онтустик"

Статистика во второй лиге-2023: один матч.

Виктор Крюков (32 года, защитник "Алтая")

Опытный игрок провел 56 матчей на высшем уровне в КПЛ, защищая цвета "Иртыша", "Окжетпеса", "Актобе" и "Тараза". В них он отметился одним голом и тремя ассистами. На его счету две игры за молодежную сборную Казахстана, а также один матч за юношескую команду до 19 лет, в рамках которого он сыграл против Бельгии с Эденом Азаром.

Откуда перешел: в начале 2023-го на правах свободного агента

Статистика во второй лиге-2023: три матча.

Вячеслав Сердюков (33 года, нападающий "Иле-Саулета")

Еще один чемпион КПЛ, ныне выступающий во второй лиге, это нападающий Сердюков. В уже далеком 2010-м он был скромной частью чемпионского "Тобола". Большую часть карьеры Вячеслав провел в низших дивизионах, а в КПЛ суммарно отыграл лишь 15 встреч, в которых отметился одним голом. Также на счету Вячеслава одна игра за молодежную сборную Казахстана.

Откуда перешел: возобновил карьеру в 2023-м

Статистика во второй лиге-2023: четыре матча, один гол.

Демият Сламбеков (26 лет, защитник "Улытау")

Воспитанник программы "Оле Бразил", которая себя, к сожалению, так и не оправдала. На счету Сламбекова шесть матчей за молодежную сборную Казахстана, а также семь игр в КПЛ в составах "Окжетпеса" и "Актобе".

Откуда перешел: в марте 2023-го из "Кайсара"

Статистика во второй лиге-2023: три матча.

Самат Мажит (23 года, защитник "Улытау")

Вероятно, у этого парня не такое громкое имя, как у тех же Сламбекова или Антипова, но и он в свое время подавал надежды. Выпускник футбольного центра "Астаны" провел один матч в КПЛ, а также феерил в юношеской лиге УЕФА (аналог Лиги чемпионов для юношей) пять лет назад. Тогда он, играя на позиции центрального защитника, оформил ассист в игре с албанской "Влазнией", а также забил будущим четвертьфиналистам турнира из загребского "Динамо".

Откуда перешел: в марте 2023-го из "Жас-Сункара"

Статистика во второй лиге-2023: три матча.

Айдос Орал (24 года, полузащитник "Алтая")

Воспитанник карагандинской школы футбола провел десять матчей за юношескую сборную Казахстана, забив в них три мяча. На памятном мемориале Гранаткина-2017, когда казахстанские юноши добрались до финала, он был одним из лидеров и капитаном сборной. Но на высшем уровне парень так и не заиграл, по крайней мере пока.

Откуда перешел: в феврале 2023-го из "Жас-Сункара"

Статистика во второй лиге-2023: три матча.

Мадияр Нуралы (28 лет, защитник "Иле-Саулета")

Этого оборонца должны помнить болельщики "Тараза", ведь он провел за клуб 37 матчей в КПЛ. Кроме того, на счету Нуралы две игры за юношеские сборные Казахстана разных возрастов.

Откуда перешел: в январе 2023-го из "Тараз-Каратау"

Статистика во второй лиге-2023: четыре матча.

Данил Цой (27 лет, защитник "Улытау")

Он играл в премьер-лиге сразу за два клуба - "Кайсар" и "Окжетпес", проведя в общей сложности 16 матчей. Цой также получал вызов в молодежную сборную Казахстана, но в ней так и не дебютировал.

Откуда перешел: в январе 2023-го на правах свободного агента

Статистика во второй лиге-2023: три матча.

Адилет Абденаби (27 лет, полузащитник "Иле-Саулета")

Похожая ситуация и в карьере другого 27-летнего игрока - Абденаби. Он тоже вызывался в молодежную сборную Казахстана, но своего шанса проявить себя на поле не получил. В КПЛ он провел шесть матчей в составе "Тараза".

Откуда перешел: в начале 2023-го из "Игилика"

Статистика во второй лиге-2023: два матча.

Отметим, что сезон во второй лиге Казахстана продлится до 19 октября. С турнирной таблицей на данный момент вы можете ознакомиться здесь, а увидеть список бомбардиров по этой ссылке.

Фото: ФК SD Family (1), ФК "Иле-Саулет" (2,5,9,11), ФК "Астана" (3,7), ФК "Алтай" (4), ФК "Актобе" (6), КФФ (8), СК "Кызыл-Жар" (10)©️

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