|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Футбол. Международные товарищеские матчи 2011
|Казахстан (U-17)
|
5
|
1+0
|
|
|
|360
|Первенство Казахстана 2011. Первая лига
|Акжайык
|
22
|
|
|
|
|1273
|4 (18)
|Международный юношеский (U-17) турнир «Кубок Президента РК» - 2011
|Казахстан (U-17)
|
4
|
|
|
1
|
|350
|CaspianCup (U-17) 2011
|Казахстан (U-17)
|
4
|
|
|
|
|310
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2011/12 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
3
|
2+0
|
|
1
|
|270
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
|Акжайык-М
|
15
|
1+0
|
|
3
|
|1127
|12 (14)
|Международный юношеский (U-17) турнир «Кубок Президента РК» - 2012
|Казахстан (U-17)
|
4
|
|
|
1
|
|360
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Акжайык
|
|
|
|
|
|Caspian Cup (U-17) 2012
|Казахстан (U-17)
|
4
|
2+0
|
|
|
|320
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2012/13 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
2
|
|
|
|
|116
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Акжайык-М
|
8
|
|
|
|
|496
|12 (12)
|Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
|Акжайык
|
7
|
0+1
|
|
1
|
|164
|6 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Акжайык
|
3
|
|
|
|
|134
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Акжайык-М
|
7
|
|
|
|
|475
|1 (6)
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Акжайык
|
24
|
2+0
|
|
1
|
1
|1645
|5 (15)
|Футбол. Контрольные матчи 2014/15
|Казахстан (U-21)
|
2
|
|
|
|
|46
|Товарищеские матчи 2015
|Казахстан (U-21)
|
5
|
|
|
|
|125
|Кубок Содружества 2015 среди молодежных (U-21) сборных
|Казахстан (U-21)
|
2
|
|
|
|
|101
|3 (4)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Акжайык
|
1
|
1+0
|
|
1
|
|50
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Акжайык
|
20
|
2+0
|
|
3
|
|1058
|1 (13)
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2017
|Казахстан (U-21)
|
2
|
|
|
|
|38
|4 (5)
|Футбол. Контрольные матчи 2016
|Казахстан (U-21)
|
2
|
1+0
|
|
|
|92
|Кубок Содружества 2016 среди молодежных (U-21) сборных
|Казахстан (U-21)
|
3
|
|
|
|
1
|136
|4 (4)
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Акжайык
|
10
|
1+0
|
|
1
|
|244
|4 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Акжайык
|
1
|
|
|
|
|90
|Вторая лига Казахстана 2016
|Акжайык-М
|
3
|
|
|
1
|
|254
|13 (14)
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан (U-21)
|
4
|
|
|
|
|182
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Акжайык
|
13
|
1+0
|
|
1
|
|574
|10 (12)
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2019
|Казахстан (U-21)
|
4
|
|
|
|
|275
|5 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Акжайык
|
1
|
|
|
1
|
|90
|Вторая лига Казахстана 2017
|Акжайык-М
|
2
|
|
|
1
|
|136
|13 (16)
|Переходный матч в Премьер-Лигу Казахстана 2017
|Акжайык
|
1
|
|
|
|
|92
|Футбол. Контрольные матчи 2018
|Казахстан (U-21)
|
2
|
|
|
|
|90
|Товарищеские матчи 2018
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|77
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Акжайык
|
30
|
2+4
|
|
3
|
|1922
|12 (12)
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Жетысу
|
5
|
0+1
|
|
|
|179
|5 (12)
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Атырау
|
10
|
1+0
|
|
1
|
|515
|11 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Жетысу
|
1
|
|
|
|
|90
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Атырау
|
1
|
|
|
1
|
|8
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Жетысу Б
|
1
|
|
|
1
|
|68
|5 (14)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Акжайык
|
7
|
0+1
|
|
|
|280
|3 (7)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Акжайык
|
21
|
2+1
|
|
6
|
|1134
|9 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Акжайык
|
4
|
1+0
|
|
2
|
|252
|3 (4)