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Футбол

Иван Антипов (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Акжайык пз 96
Дата рождения
14 января 1996 (26 лет)
Пол
мужской
Рост, см
181
Вес, кг
79
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Футбол. Международные товарищеские матчи 2011 Казахстан (U-17)

5

1+0

360
Первенство Казахстана 2011. Первая лига Акжайык

22

1273 4 (18)
Международный юношеский (U-17) турнир «Кубок Президента РК» - 2011 Казахстан (U-17)

4

1

350
CaspianCup (U-17) 2011 Казахстан (U-17)

4

310
Отборочный турнир чемпионата Европы 2011/12 среди юношей до 17 лет Казахстан (U-17)

3

2+0

1

270
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012 Акжайык-М

15

1+0

3

1127 12 (14)
Международный юношеский (U-17) турнир «Кубок Президента РК» - 2012 Казахстан (U-17)

4

1

360
Кубок Казахстана по футболу 2012 Акжайык

Caspian Cup (U-17) 2012 Казахстан (U-17)

4

2+0

320
Отборочный турнир чемпионата Европы 2012/13 среди юношей до 17 лет Казахстан (U-17)

2

116
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Акжайык-М

8

496 12 (12)
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига Акжайык

7

0+1

1

164 6 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2013 Акжайык

3

134
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013 Акжайык-М

7

475 1 (6)
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига Акжайык

24

2+0

1

1

1645 5 (15)
Футбол. Контрольные матчи 2014/15 Казахстан (U-21)

2

46
Товарищеские матчи 2015 Казахстан (U-21)

5

125
Кубок Содружества 2015 среди молодежных (U-21) сборных Казахстан (U-21)

2

101 3 (4)
Кубок Казахстана по футболу 2015 Акжайык

1

1+0

1

50
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига Акжайык

20

2+0

3

1058 1 (13)
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2017 Казахстан (U-21)

2

38 4 (5)
Футбол. Контрольные матчи 2016 Казахстан (U-21)

2

1+0

92
Кубок Содружества 2016 среди молодежных (U-21) сборных Казахстан (U-21)

3

1

136 4 (4)
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Акжайык

10

1+0

1

244 4 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Акжайык

1

90
Вторая лига Казахстана 2016 Акжайык-М

3

1

254 13 (14)
Футбол. Контрольные матчи 2017 Казахстан (U-21)

4

182
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Акжайык

13

1+0

1

574 10 (12)
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2019 Казахстан (U-21)

4

275 5 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Акжайык

1

1

90
Вторая лига Казахстана 2017 Акжайык-М

2

1

136 13 (16)
Переходный матч в Премьер-Лигу Казахстана 2017 Акжайык

1

92
Футбол. Контрольные матчи 2018 Казахстан (U-21)

2

90
Товарищеские матчи 2018 Казахстан (U-21)

1

77
Премьер-Лига Казахстана 2018 Акжайык

30

2+4

3

1922 12 (12)
Премьер-Лига Казахстана 2019 Жетысу

5

0+1

179 5 (12)
Премьер-Лига Казахстана 2019 Атырау

10

1+0

1

515 11 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Жетысу

1

90
Кубок Казахстана по футболу 2019 Атырау

1

1

8
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Жетысу Б

1

1

68 5 (14)
Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига Акжайык

7

0+1

280 3 (7)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Акжайык

21

2+1

6

1134 9 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Акжайык

4

1+0

2

252 3 (4)
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