|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011
|Восток-д
|
9
|
-14
|
|
|
|596
|9 (12)
|Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига
|Восток
|
|
|
|
|
|6 (6)
|Кубок НФЛ 2011
|Восток-д
|
6
|
-7
|
|
|
|476
|3 (6)
|Отборочный турнир Чемпионата Европы 2011/12 среди юношей до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
3
|
|
|
|
|270
|Футбол. Контрольные игры 2012
|Казахстан (U-19)
|
2
|
|
|
|
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
|Актобе-М
|
6
|
-7
|
|
1
|
|447
|4 (14)
|Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012
|Актобе
|
1
|
-2
|
|
|
|31
|3 (14)
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Актобе
|
2
|
-1
|
|
|
|180
|Лига Европы 2012/13
|Актобе
|
|
|
|
|
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2012/13 среди юношей до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
1
|
-5
|
+1/-1
|
|
1
|88
|Кубок Содружества 2013 среди молодежных (U-21) сборных
|Казахстан (U-21)
|
3
|
-3
|
|
|
|218
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Актобе-М
|
13
|
-12
|
+1/-0
|
1
|
|970
|6 (12)
|Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
|Актобе
|
|
|
|
|
|1 (6)
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2015
|Казахстан (U-21)
|
|
|
|
|
|3 (5)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Актобе
|
|
|
|
|
|Лига Европы 2013/14
|Актобе
|
|
|
|
|
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Актобе-М
|
2
|
-3
|
|
|
|180
|4 (6)
|Футбол. Контрольные матчи 2013/14
|Казахстан (U-21)
|
2
|
-2
|
|
|
|46
|103 (137)
|Товарищеские матчи 2014
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|90
|Кубок Содружества 2014 среди молодежных (U-21) сборных
|Казахстан (U-21)
|
6
|
-8
|
|
|
|540
|3 (4)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Актобе-М
|
8
|
-4
|
+1/-1
|
|
1
|613
|1 (12)
|Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига
|Актобе
|
1
|
-6
|
+0/-1
|
|
|90
|2 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Актобе
|
|
|
|
|
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014
|Актобе-М
|
7
|
-3
|
+0/-1
|
1
|
|563
|2 (6)
|Футбол. Контрольные матчи 2014/15
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|90
|Товарищеские матчи 2015
|Казахстан (U-21)
|
2
|
-3
|
|
|
|180
|Кубок Содружества 2015 среди молодежных (U-21) сборных
|Казахстан (U-21)
|
6
|
-5
|
+0/-2
|
|
|540
|3 (4)
|Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига
|Актобе
|
1
|
-1
|
|
|
|90
|3 (6)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Актобе-М
|
13
|
-20
|
+0/-2
|
|
|1106
|9 (12)
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2017
|Казахстан (U-21)
|
8
|
-14
|
+1/-1
|
1
|
|720
|4 (5)
|Лига Европы 2015/16
|Актобе
|
|
|
|
|
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015
|Актобе-М
|
3
|
-4
|
|
|
|182
|5 (6)
|Футбол. Контрольные матчи 2016
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|45
|Кубок Содружества 2016 среди молодежных (U-21) сборных
|Казахстан (U-21)
|
3
|
-3
|
+0/-1
|
|
|270
|4 (4)
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Актобе
|
4
|
-7
|
|
|
|250
|6 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Актобе
|
1
|
-1
|
|
|
|90
|Вторая лига Казахстана 2016
|Актобе-М
|
3
|
-5
|
|
|
|270
|9 (14)
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Тобол
|
|
|
|
|
|5 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Тобол
|
|
|
|
|
|Вторая лига Казахстана 2017
|Тобол-М
|
2
|
-2
|
|
|
|180
|6 (16)
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Астана
|
1
|
-3
|
|
|
|90
|1 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Астана
|
1
|
-3
|
|
|
|90
|Вторая лига Казахстана 2018
|Астана-М
|
11
|
-2
|
|
|
|990
|1 (21)
|Суперкубок Казахстана 2019
|Астана
|
|
|
|
|
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Астана
|
|
|
|
|
|1 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Астана
|
|
|
|
|
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Астана-М
|
7
|
-14
|
|
|
|585
|13 (14)
|Лига Европы 2019/20
|Астана
|
|
|
|
|
|4 (4)
|Суперкубок Казахстана 2020
|Астана
|
|
|
|
|
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Астана
|
|
|
|
|
|3 (12)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Туран
|
2
|
-3
|
|
|
|180
|12 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Туран
|
3
|
-6
|
|
|
|270
|4 (4)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Онтустик
|
1
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Онтустик
|
16
|
-25
|
+2/-2
|
2
|
|1355
|10 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Улытау
|
3
|
-6
|
+1/-1
|
|
|270
|3 (4)
|Вторая лига Казахстана 2023
|Улытау
|
11
|
-5
|
|
|
|990
|1 (11)
|Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024
|Улытау
|
1
|
-2
|
|
|
|90
|2 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2024. 1 лига
|Улытау
|
8
|
-8
|
|
|
|720
|5 (16)