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Футбол

Станислав Павлов (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Улытау вр 35
Дата рождения
30 мая 1994 (30 лет)
Пол
мужской
Рост, см
193
Вес, кг
86
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011 Восток-д

9

-14

596 9 (12)
Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига Восток

6 (6)
Кубок НФЛ 2011 Восток-д

6

-7

476 3 (6)
Отборочный турнир Чемпионата Европы 2011/12 среди юношей до 19 лет Казахстан (U-19)

3

270
Футбол. Контрольные игры 2012 Казахстан (U-19)

2

Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012 Актобе-М

6

-7

1

447 4 (14)
Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012 Актобе

1

-2

31 3 (14)
Кубок Казахстана по футболу 2012 Актобе

2

-1

180
Лига Европы 2012/13 Актобе

Отборочный турнир чемпионата Европы 2012/13 среди юношей до 19 лет Казахстан (U-19)

1

-5

+1/-1

1

88
Кубок Содружества 2013 среди молодежных (U-21) сборных Казахстан (U-21)

3

-3

218
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Актобе-М

13

-12

+1/-0

1

970 6 (12)
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига Актобе

1 (6)
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2015 Казахстан (U-21)

3 (5)
Кубок Казахстана по футболу 2013 Актобе

Лига Европы 2013/14 Актобе

Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013 Актобе-М

2

-3

180 4 (6)
Футбол. Контрольные матчи 2013/14 Казахстан (U-21)

2

-2

46 103 (137)
Товарищеские матчи 2014 Казахстан (U-21)

1

90
Кубок Содружества 2014 среди молодежных (U-21) сборных Казахстан (U-21)

6

-8

540 3 (4)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014 Актобе-М

8

-4

+1/-1

1

613 1 (12)
Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига Актобе

1

-6

+0/-1

90 2 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2014 Актобе

Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014 Актобе-М

7

-3

+0/-1

1

563 2 (6)
Футбол. Контрольные матчи 2014/15 Казахстан (U-21)

1

90
Товарищеские матчи 2015 Казахстан (U-21)

2

-3

180
Кубок Содружества 2015 среди молодежных (U-21) сборных Казахстан (U-21)

6

-5

+0/-2

540 3 (4)
Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига Актобе

1

-1

90 3 (6)
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015 Актобе-М

13

-20

+0/-2

1106 9 (12)
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2017 Казахстан (U-21)

8

-14

+1/-1

1

720 4 (5)
Лига Европы 2015/16 Актобе

Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015 Актобе-М

3

-4

182 5 (6)
Футбол. Контрольные матчи 2016 Казахстан (U-21)

1

45
Кубок Содружества 2016 среди молодежных (U-21) сборных Казахстан (U-21)

3

-3

+0/-1

270 4 (4)
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Актобе

4

-7

250 6 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Актобе

1

-1

90
Вторая лига Казахстана 2016 Актобе-М

3

-5

270 9 (14)
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Тобол

5 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Тобол

Вторая лига Казахстана 2017 Тобол-М

2

-2

180 6 (16)
Премьер-Лига Казахстана 2018 Астана

1

-3

90 1 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Астана

1

-3

90
Вторая лига Казахстана 2018 Астана-М

11

-2

990 1 (21)
Суперкубок Казахстана 2019 Астана

Премьер-Лига Казахстана 2019 Астана

1 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Астана

Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Астана-М

7

-14

585 13 (14)
Лига Европы 2019/20 Астана

4 (4)
Суперкубок Казахстана 2020 Астана

Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Астана

3 (12)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Туран

2

-3

180 12 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Туран

3

-6

270 4 (4)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022 Онтустик

1

90
Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига Онтустик

16

-25

+2/-2

2

1355 10 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023 Улытау

3

-6

+1/-1

270 3 (4)
Вторая лига Казахстана 2023 Улытау

11

-5

990 1 (11)
Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024 Улытау

1

-2

90 2 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2024. 1 лига Улытау

8

-8

720 5 (16)

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