|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Футбол. Контрольные игры 2012
|Казахстан (U-18)
|
2
|
|
|
|
|125
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
|Тобол-М
|
4
|
|
|
|
|46
|10 (14)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Тобол-М
|
15
|
|
|
2
|
|912
|11 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Тобол-М
|
2
|
|
|
|
|27
|6 (6)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Тобол-М
|
2
|
|
|
|
|22
|7 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Шахтер-Булат
|
16
|
|
|
3
|
1
|1316
|13 (15)
|Футбол. Контрольные матчи 2014/15
|Казахстан (U-21)
|
|
|
|
|
|Товарищеские матчи 2015
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига
|Кайсар
|
14
|
0+1
|
|
1
|
|874
|6 (6)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Кайсар-М
|
2
|
|
|
|
|91
|12 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015
|Кайсар-М
|
3
|
|
|
1
|
|269
|5 (6)
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Тобол
|
|
|
|
|
|1 (6)
|Вторая лига Казахстана 2016
|Тобол-М
|
12
|
|
|
|
|639
|2 (14)
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Окжетпес
|
2
|
|
|
|
|53
|12 (12)
|Вторая лига Казахстана 2017
|Окжетпес-М
|
20
|
2+0
|
|
6
|
|1730
|16 (16)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Тараз
|
2
|
|
|
|
|154
|1 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Тараз
|
9
|
0+1
|
|
|
|359
|2 (12)
|Вторая лига Казахстана 2018
|Тараз-М
|
1
|
|
|
|
|46
|13 (21)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Кызылжар
|
2
|
1+1
|
|
|
|180
|2 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Кызылжар
|
12
|
|
|
1
|
|302
|1 (14)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|СДЮСШОР № 8 НС
|
6
|
|
|
1
|
|339
|4 (7)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Экибастуз
|
5
|
|
|
1
|
|194
|6 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Экибастуз
|
1
|
0+1
|
|
1
|
|90
|Вторая лига Казахстана 2022
|Жас Сункар
|
9
|
1+0
|
|
2
|
|741
|2 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Улытау
|
3
|
|
|
|
|270
|3 (4)
|Вторая лига Казахстана 2023
|Улытау
|
17
|
0+4
|
|
1
|
|1060
|1 (11)
|Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024
|СД Фэмэли
|
4
|
|
|
2
|
|308
|1 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2024. 1 лига
|СД Фэмэли
|
8
|
1+3
|
|
2
|
|638
|9 (16)