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Футбол

Данил Цой (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
СД Фэмэли пз 95
Дата рождения
25 июня 1995 (28 лет)
Пол
мужской
Рост, см
169
Вес, кг
68
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Футбол. Контрольные игры 2012 Казахстан (U-18)

2

125
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012 Тобол-М

4

46 10 (14)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Тобол-М

15

2

912 11 (12)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013 Тобол-М

2

27 6 (6)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014 Тобол-М

2

22 7 (12)
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига Шахтер-Булат

16

3

1

1316 13 (15)
Футбол. Контрольные матчи 2014/15 Казахстан (U-21)

Товарищеские матчи 2015 Казахстан (U-21)

1

Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига Кайсар

14

0+1

1

874 6 (6)
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015 Кайсар-М

2

91 12 (12)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015 Кайсар-М

3

1

269 5 (6)
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Тобол

1 (6)
Вторая лига Казахстана 2016 Тобол-М

12

639 2 (14)
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Окжетпес

2

53 12 (12)
Вторая лига Казахстана 2017 Окжетпес-М

20

2+0

6

1730 16 (16)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Тараз

2

154 1 (4)
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Тараз

9

0+1

359 2 (12)
Вторая лига Казахстана 2018 Тараз-М

1

46 13 (21)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Кызылжар

2

1+1

180 2 (4)
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Кызылжар

12

1

302 1 (14)
Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига СДЮСШОР № 8 НС

6

1

339 4 (7)
Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига Экибастуз

5

1

194 6 (12)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Экибастуз

1

0+1

1

90
Вторая лига Казахстана 2022 Жас Сункар

9

1+0

2

741 2 (12)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023 Улытау

3

270 3 (4)
Вторая лига Казахстана 2023 Улытау

17

0+4

1

1060 1 (11)
Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024 СД Фэмэли

4

2

308 1 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2024. 1 лига СД Фэмэли

8

1+3

2

638 9 (16)

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