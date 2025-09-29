Футбол
Самый дорогой игрок мира стал главным претендентом на "Золотой мяч"

Ламин Ямаль в воскресенье вновь вышел на поле после восстановления от травмы паха. Его возвращение стало ярким: молодой талант "Барселоны" отметился голевой передачей в матче против "Реал Сосьедада", передают Vesti.kz.

Флик о значении Ямаля

Главный тренер "сине-гранатовых" Ханси Флик отметил важность присутствия Ямаля в составе.

"Рад, что он вернулся. Он сразу показал своё качество и умение создавать моменты. Второе место в голосовании "Золотого мяча" — результат, который невозможно изменить, но в следующем году он обязательно попробует выиграть. Для всех футболистов этот трофей имеет большое значение", — приводит слова специалиста 20minutos.

Лидерство в чемпионате

Флик также подчеркнул ценность лидерства команды в чемпионате даже после семи туров: "Это оказывает давление на соперников. Теперь нам нужно удержать позицию".

Роль Педри и Де Йонга

Тренер отметил и работу других игроков. По его словам, Педри и Френки де Йонг организуют игру, а их связка даёт команде контроль. Также Флик объяснил, что дал шанс молодому Дро, а Дани Ольмо будет включён в стартовый состав на матч с ПСЖ.

"Связь между командой и болельщиками очень сильная. Нам это пригодится в Лиге чемпионов", — добавил тренер.

Самый дорогой игрок мира

Отметим, что Ямаль является самым дорогим игроком мира. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 200 миллионов евро. "Золотой мяч" 2025 года достался форварду ПСЖ Усману Дембеле.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
2 Реал М 7 6 0 1 16-8 18
3 Вильярреал 7 5 1 1 13-5 16
4 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
5 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
6 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
7 Атлетико М 7 3 3 1 14-9 12
8 Хетафе 7 3 2 2 8-9 11
9 Атлетик 7 3 1 3 7-8 10
10 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
11 Валенсия 6 2 2 2 8-10 8
12 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
13 Осасуна 7 2 1 4 5-7 7
14 Реал Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
15 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
16 Райо Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
17 Мальорка 7 1 2 4 6-11 5
18 Леванте 7 1 2 4 11-14 5
19 Жирона 7 0 3 4 3-16 3
20 Реал Овьедо 6 1 0 5 2-11 3

