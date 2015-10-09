Роналду оценил талант Ямаля перед финалом Лиги наций

Накануне финального матча Лиги наций УЕФА между сборными Португалии и Испании главная звезда португальской команды Криштиану Роналду поделился мнением о 17-летнем таланте испанцев - Ламине Ямале, передают Vesti.kz.

Юный футболист "Барселоны" с самого начала своей карьеры вызывает ассоциации с Лионелем Месси: левша, резкий старт на высоком уровне и схожий стиль игры. Теперь он окажется по другую сторону поля от легендарного Роналду в важнейшем матче.

На пресс-конференции Роналду не сдерживал похвалы, но и предостерег от чрезмерного давления на молодого игрока:

"Ламин Ямаль отлично проявляет себя, использует свой талант. Но дайте парню расти без лишнего давления. Позвольте ему быть собой и спокойно развиваться - у него достаточно таланта", - цитирует Криштиану TNT Sports.

Напомним, что финальный матч Лиги наций Португалия - Испания состоится в ночь с 8 на 9 июня в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена" и начнется в 00:00 по времени Астаны. Игру обслужит швейцарский арбитр Сандро Шерер.