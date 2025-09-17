Агент защитника "Спортинга" Эдуарду Куарежма Карлуш Гонсалвеш заявил, что видит большой потенциал в футболистах из Казахстана, передают Vesti.kz.

По его словам, талантам необходимо быстро адаптироваться к требованиям более конкурентной среды.

"Этот забег в Лиге чемпионов — шикарная возможность для казахстанцев. Выйдя на поле в таком турнире, парни не просто ощутят прелести игры с топ-клубами, но и попадут под прицелы скаутов и руководителей со всего мира. Искренне вижу в ваших футболистах большой потенциал — они способны заиграть в Европе. Самое главное, чтобы эти таланты стабильно выступали и быстро адаптировались к требованиям более конкурентной среды. Если ребята как следует проведут предстоящий этап Лиги чемпионов, не вижу причин, чтобы они не перешли в клубы посильнее", — сказал специалист в интервью ASnews.kz.