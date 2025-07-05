Российский футболист Федор Смолов стал участником инцидента в одном из заведений Москвы. В Сети появилось видео, на котором видно, как нападающий нанес побои другому посетителю, сообщают Vesti.kz.

"28 мая, в 07:30 утра, у экс-нападающего "Краснодара" случился конфликт с двумя мужчинами в "Кофемании" на Никитской. Что стало причиной - пока неизвестно. По одной из версий, футболиста спровоцировали. В последствии от Смолова требовали деньги за не публикацию этого видео. Это 163 статья УК РФ - вымогательство. Федя платить не стал и вот результат (видео появилось в пабликах с сомнительным описанием), - сказано в Telegram-канале "Инсайды от Карпа".

Отметим, что источник, распространяющий видео, не представился. По его словам, футболист был пьян и он набросился на других посетителей из-за того, что те отказались употреблять алкоголь. Также было сказано, что постаравший получил перелом орбитальной кости и челюсти в двух местах, однако это не подтверждено.

Стоит отметить, что в этом же заведении, в 2018 году, драку устроили российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Оба получили за свою выходку реальные тюремные сроки на полтора года.

Добавим, что 35-летний Смолов является свободным агентом. В прошлом сезоне он забил четыре гола в 24 матчах за "Краснодар" во всех турнирах и впервые стал чемпионом российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось об интересе "Кайрата" к Смолову, однако слухи не подтвердились.