Футбол
Сегодня 10:25

Известный футболист устроил драку в ресторане. Он мог перейти в "Кайрат"?

©ФК "Краснодар"

Российский футболист Федор Смолов стал участником инцидента в одном из заведений Москвы. В Сети появилось видео, на котором видно, как нападающий нанес побои другому посетителю, сообщают Vesti.kz.

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"28 мая, в 07:30 утра, у экс-нападающего "Краснодара" случился конфликт с двумя мужчинами в "Кофемании" на Никитской. Что стало причиной - пока неизвестно. По одной из версий, футболиста спровоцировали.

В последствии от Смолова требовали деньги за не публикацию этого видео. Это 163 статья УК РФ - вымогательство. Федя платить не стал и вот результат (видео появилось в пабликах с сомнительным описанием), - сказано в Telegram-канале "Инсайды от Карпа".


Отметим, что источник, распространяющий видео, не представился. По его словам, футболист был пьян и он набросился на других посетителей из-за того, что те отказались употреблять алкоголь. Также было сказано, что постаравший получил перелом орбитальной кости и челюсти в двух местах, однако это не подтверждено.

Стоит отметить, что в этом же заведении, в 2018 году, драку устроили российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Оба получили за свою выходку реальные тюремные сроки на полтора года.

Добавим, что 35-летний Смолов является свободным агентом. В прошлом сезоне он забил четыре гола в 24 матчах за "Краснодар" во всех турнирах и впервые стал чемпионом российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось об интересе "Кайрата" к Смолову, однако слухи не подтвердились.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 30 20 7 3 59-23 67
2 Зенит 30 20 6 4 58-18 66
3 ЦСКА М 30 17 8 5 47-21 59
4 Спартак М 30 17 6 7 56-25 57
5 Динамо М 30 16 8 6 61-35 56
6 Локомотив М 30 15 8 7 51-41 53
7 Рубин 30 13 6 11 42-45 45
8 Ростов 30 10 9 11 41-43 39
9 Акрон Тл 30 10 5 15 39-55 35
10 Крылья Советов 30 8 7 15 36-51 31
11 Динамо Мх 30 6 11 13 27-35 29
12 Химки 30 6 11 13 35-56 29
13 Пари НН 30 7 6 17 27-54 27
14 Ахмат 30 4 13 13 27-48 25
15 Оренбург 30 4 7 19 28-56 19
16 Факел 30 2 12 16 14-42 18

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