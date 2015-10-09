Стало известно будущее Федора Смолова в "Кайрате"

Российский форвард Федор Смолов не будет выступать за "Кайрат" в текущем сезоне, передают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

В пресс-службе клуба официально опровергли информацию о подписании нападающего и отметили, что интерес к футболисту не подтверждается.

Ранее портал Sports24.kz сообщал, что Смолов может продолжить карьеру в Алматы и якобы рассматривается в качестве замены другому россиянину - Артему Дзюбе, которым клуб также интересовался. Сам футболист воздержался от комментариев по этому поводу.

"Кайрат" давно ищет крупного нападающего для участия в еврокубках, особенно после того, как в ходе сезона команда лишилась из-за травм Элдера Сантаны и Жоао Пауло.

35-летний Смолов известен по выступлениям за "Краснодар", "Динамо", "Локомотив", "Урал", "Анжи", "Фейеноорд", "Сельту" и сборную России.