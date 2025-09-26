"Челси" готовит серьёзный удар по "Барсе" за наследника Бускетса

"Челси" активизировался на трансферном рынке и направил прицел на одного из самых перспективных воспитанников "Барселоны" - Марка Берналя. Ранее интерес клуба был сосредоточен на другом представителе "сине-гранатовых" Ферминe Лопесе, но теперь лондонцы видят в 18-летнем Бернале ключевого молодого игрока, способного усилить среднюю линию команды, передают Vesti.kz.

Наследник Бускетса из Ла Масии

Полузащитник недавно восстановился после серьёзной травмы крестообразных связок и в "Барсе" считается игроком с наибольшим потенциалом академии, а также возможным преемником Серхио Бускетса.

Почему "Челси" видит в нём идеального игрока

Как пишет Don Balon, руководство "Челси" уверено, что перестройка команды должна опираться на молодых игроков с большим потенциалом. Несмотря на то, что Марк Берналь пока официально не получает предложений, за ним внимательно следят "синие". Опыт с Марком Гиу, который изначально тоже считался "непродаваемым", а затем ушёл в "Челси", служит примером, что клуб не исключает аналогичного сценария.





Серьёзный удар по "Барселоне"

"Челси" готов предложить значительную сумму, чтобы убедить как "Барселону", так и самого игрока. Если трансфер состоится, это станет серьёзным ударом для каталонцев, которые за последние годы уже потеряли слишком много перспективных талантов и не могут позволить себе ещё одну потерю ключевого игрока на позиции полузащитника.

Будущее Марка Берналя на пороге решения

В "Барселоне" считают Марка Берналя игроком поколения: талантливым, зрелым и способным стать естественным наследником Бускетса. Его уход станет настоящей спортивной и эмоциональной потерей для клуба.

Таким образом, "Челси" ясно дал понять, что готов действовать агрессивно и атаковать "Барселону" там, где ей больнее всего. Будущее Марка Берналя станет одной из главных интриг трансферного рынка и может определить судьбу проекта каталонского клуба на ближайшее десятилетие.