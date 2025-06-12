"Аль-Наср" нашел нового тренера для Роналду - он член Зала славы футбола

Лучиано Спаллетти может в ближайшее время возглавить саудовской "Аль-Наср" и стать новым тренер португальской звезды Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

После увольнения с поста главного тренера сборной Италии специалист оказался в числе фаворитов на замену Стефано Пиоли, который, по информации Оne Football, ведет переговоры о возвращении в Серию А - его, в частности, сватают в "Парму".

Интерес к Спаллетти на ближнем Востоке вполне объясним - за последнее время чемпионат Саудовской Аравии превратился в одну из самых притягательных лиг не только для футболистов, но и для именитых тренеров.

Пример Симоне Индзаги, который также может переехать в регион за внушительным контрактом, только подтверждает это. Зарплаты, которые предлагают местные клубы, действительно конкурентоспособны даже по европейским меркам.





Бэкграунд тренера

Спаллетти - фигура весомая: за его плечами опыт в "Интере", "Роме", "Зените", "Удинезе" и других командах.

В сборной Италии он работал с 2023 года, успев провести 24 матча: 12 побед, 6 ничьих и 6 поражений. Однако неубедительные результаты оставили "Скуадру Адзурру" под угрозой третьего подряд пропуска чемпионата мира.

Самый дорогой игрок в истории "Аль-Насра" готов уйти спустя полгода

Вместе с тем, у Спаллетти внушительное клубное резюме. С "Зенитом" он дважды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

В "Роме" и "Интере" его команды славились яркой атакующей игрой, но по-настоящему громкий успех пришел в "Наполи": в сезоне-2022/23 Спаллетти привел команду к долгожданному чемпионству - первому за 33 года, став настоящей легендой Неаполя. В 20230 году он был введен в Зал славы итальянского футбола.

Пиоли возглавляет "Аль-Наср" с сентября 2024 года после ухода из "Милана". В сезоне 2024/25 команда под его руководством провела 31 матч в чемпионате Саудовской Аравии, одержала 20 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений. В итоге "Аль-Наср" набрал 65 очков и завершил сезон на третьем месте.

Фанаты "Челси" поставили вердикт Сатпаеву после матча с Северной Македонией

Ранее главный тренер сборной Португалии высказал свое мнение по поводу Криштиану Роналду после победы в Лиге наций.