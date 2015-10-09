Фанаты "Челси" поставили вердикт Сатпаеву после матча с Северной Македонией

Болельщики лондонского "Челси" оценили выступление 16-летнего форварда "Кайрата" Дастана Сатпаева в составе сборной Казахстана в матче против Северной Македонии в рамках отбора к ЧМ-2026 (0:1), передают Vesti.kz.

Фанаты "синих" продолжают следить за выступлениями юного таланта, который вскоре отправится покорять английские поля. Один из крупнейших фанатских аккаунтов британского гранда в соцсети X опубликовал видео, на котором Сатпаев наносит мощный удар и попадает в штангу, сопроводив его подписью:

"Кого мы только что подписали, брат? Дастан Сатпаев - просто сенсация!"

What have we signed bro. Dastan Satpaev is sensational pic.twitter.com/pxVhiq21ok — CFCDatro (@CFCDatro) June 9, 2025

Такой эмоциональный отзыв - не редкость в ленте "Челси": молодой казахстанский нападающий все чаще становится объектом обсуждений среди фанатов клуба, которые уже предвкушают его дебют на "Стэмфорд Бридж".

Напомним, в феврале 2025 года "Челси" официально объявил о подписании контракта с 17-летним форвардом "Кайрата" Дастаном Сатпаевым. Согласно соглашению, он присоединится к английскому клубу летом 2026 года, когда ему исполнится 18 лет. До этого времени Сатпаев продолжит выступать за алматинский клуб, где уже считается одним из лидеров атаки.

Матч против Северной Македонии хоть и завершился минимальным поражением сборной Казахстана со счетом 0:1, вновь продемонстрировал высокий потенциал юного нападающего.

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