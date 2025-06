Фанаты "Челси" поставили вердикт Сатпаеву после матча с Северной Македонией

Болельщики лондонского "Челси" оценили выступление 16-летнего форварда "Кайрата" Дастана Сатпаева в составе сборной Казахстана в матче против Северной Македонии в рамках отбора к ЧМ-2026 (0:1), передают Vesti.kz.

Фанаты "синих" продолжают следить за выступлениями юного таланта, который вскоре отправится покорять английские поля. Один из крупнейших фанатских аккаунтов британского гранда в соцсети X опубликовал видео, на котором Сатпаев наносит мощный удар и попадает в штангу, сопроводив его подписью:

What have we signed bro. Dastan Satpaev is sensational pic.twitter.com/pxVhiq21ok