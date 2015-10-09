Сборная Казахстана при Алиеве и при Черчесове. В чем разница и у кого получалось лучше?

Сборная Казахстана набрала три из девяти возможных очков после трех матчей в квалификации чемпионата мира-2026. Перспективы достаточно туманные, тем более с бельгийцами команда еще не играла. Корреспондент Vesti.kz подводит промежуточные итоги и сравнивает игру сборной в Лиге наций-2024 при Станиславе Черчесове и выступление команды при Али Алиеве в отборе на ЧМ-2026.

Вчерашнее поражение от Северной Македонии в Астане (0:1) затруднило положение казахстанской дружины. Но обиднее не от самого поражения, а от того, что команда, продемонстрировав достойную игру и превзойдя соперников по основным статистическим показателям, в итоге не набрала ни одного очка.

Алиев на послематчевой пресс-конференции ясно дал понять, что его команде не повезло, хотя соперников своими опасными атаками "они растерзали".

"Мы сегодня атакующим потенциалом эту команду растерзали. Дастан попал в штангу, Самородов... А у них один удар, и это была удача, благодаря которой они оказались сильнее", - рассказал тренер.

А нападающий Максим Самородов назвал это поражение самым обидным, и понять его можно. Казахстан превзошел Северную Македонию и по ожидаемым голам (xG) - 0,75 против 0,31, и по количеству ударов - 13-9, и даже по проценту владения мячом - 53-47. А о статистике угловых и напоминать не приходится: хозяева подавали шесть раз, а гости - ни разу.

Но самое главное - счет на табло, и Самородов об этом сказал достаточно красноречиво:

"Я устал это говорить, но, наверное, какой-то нефарт, или как это назвать. Перекладина, штанга, вратарь отбивает кулаками. Можно сказать многое, но счет на табло. К сожалению, проиграли мы", - заключил он.

Результаты сборной печальные, но при Алиеве есть прогресс

Если вспомнить осень 2024 года, когда сборная Казахстана провалилась в Лиге наций при Черчесове, набрав одно очков в шести матчах и не забив ни разу, то сейчас ситуация куда более благоприятная. Сборная забила в двух из трех матчей, обыграла Лихтенштейн и по игре превзошла Северную Македонию.

Если внимательно смотрели вчерашний матч, то могли заметить, что македонцы практически ничего не придумали сами - их позиционные атаки блокировались казахстанскими футболистами, а основные проблемы у нашей штрафной возникали из-за собственных ошибок - обрезов и потерь. Так был забит и единственный гол в игре.

Если сравнить основные ключевые статистические показатели, то во всем есть прогресс:

При Алиеве у сборной в среднем 1,1 ожидаемый гол за матч, при Черчесова - 0,21;

При Алиеве у сборной в среднем 0,85 ожидаемых пропущенных голов, при Черчесове - 2,26(!);

При Алиеве средний процент владения мячом - 51, при Черчесове - 39;

При Алиеве среднее соотношение ударов положительное - 13-8, при Черчесове отрицательное - 6-19;

При Алиеве среднее соотношение угловых 5-1, при Черчесове - 2-8.

Выходит, что в официальных играх при Али Ханалиевиче сборная в среднем наигрывает на счет 1:1 с небольшим перевесом в атаке, а при Станиславе Саламовиче в среднем наигрывали на поражение со счетом 0:2.

Сейчас Казахстан старается действовать более смело в атаке и работать чаще с мячом, а также активно задействовать фланги, за счет чего зарабатываются угловые. Нацеленность на чужие ворота тоже выше, в том числе за счет того, что игроки вновь стали брать инициативу в свои руки и не бояться бить издали.

Сравнивать Черчесова и Алиева не совсем корректно. Почему?

Мы рассказали вам о цифрах, и о том, как изменилась игра сборной. Но это не сопоставление тренеров Алиева и Черчесова. Это два разных специалиста, у каждого из них свой опыт и достижения, свое видение футбола.

Более того, даже сранивать работу этих тренеров в сборной не очень корректно. Нужно понимать, что при Черчесове сборная играла в дивизионе В Лиги наций, где конкуренция очень высокая. Это два недавних участника 1/8 финала Евро-2024 - Словения и Австрия, а также Норвегия с Эрлингом Холандом на острие, разрывающая всех в отборе на ЧМ, в том числе Италию (3:0).

Все эти сборные входят в топ-51 актуального рейтинга ФИФА. Алиев же играл только с одной сборной из этой категории - Уэльсом, а вот Северная Македония, и уж тем более Лихтенштейн, находятся в списке ниже. Поэтому, справедливости ради, нужно помнить, что у Черчесова оппозиция была на голову сильнее, и календарь не разбавлялся играми с менее грозными соперниками.

Отметим, что в отборочном цикле команду ждут еще пять матчей. Осенью сборная дважды сыграет с Бельгией, а также проведет по одной игре с уже знакомыми командами Лихтенштейна, Уэльса и Северной Македонии.

4 сентября команда дома сыграет с Уэльсом, а 7 числа - на выезде с Бельгией.

Фото: КФФ, Алексей Сисенбин©️