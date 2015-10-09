Мбаппе "выгнал" самого талантливого игрока из "Реала" - уже есть покупатель

После триумфа в Лиге чемпионов и оформления требла, президент "Пари Сен-Жермена" Нассер Аль-Хелаифи решил не сбавлять обороты. Одной из главных целей французского клуба этим летом стал Родриго - нападающий "Реала", который оказался в подвешенном положении на фоне прихода Килиана Мбаппе и смены тренера, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, Аль-Хелаифи предложил бразильцу не просто хорошие условия, а фактически "чек на все": игроку дали возможность самому назвать условия контракта.

В Париже верят, что именно Родриго станет новой ударной силой атаки команды Луиса Энрике, который ценит универсальных футболистов - бразилец может сыграть на любом фланге или в центре нападения. Сам игрок хочет быть незаменимым

Ситуация у бразильца в "Реале" непростая. Он хочет гарантированного места в старте, но Хаби Алонсо, который должен возглавить команду, не готов обещать ему этот статус. Именно поэтому Родриго дал агентам сигнал начать поиск новых вариантов - приоритетом остается клуб, где он будет ключевым игроком, а не запасным.

Перес разочаровался в самом талантливом игроке "Реала" и выставил его на трансфер

Хотя ранее фаворитами в борьбе за Родриго считались клубы английской премьер-лиги (АПЛ), в частности, "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Челси", - ПСЖ неожиданно вмешался в переговоры и сделал одно из самых щедрых предложений лета.

Новый король футбола? Назван главный фаворит на "Золотой мяч" - 2025

Париж готов заплатить и "Реалу", и самому Родриго - вопрос только в желании игрока. Если тот поймет, что не вписывается в будущий проект "Мадрида", он вполне может последовать за Мбаппе, только в обратном направлении.

Ранее суперкомпьютер спрогнозировал главного претендента на победу в Клубном чемпионате мира - 2025, который пройдет в США.