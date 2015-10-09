Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Сегодня 16:46
 

Карло Анчелотти шокировал заявлением о Роналду

  Комментарии

Поделиться
Карло Анчелотти шокировал заявлением о Роналду ©x.com/selecaoportugal

Итальянский специалист Карло Анчелотти поделился мыслями о Криштиану Роналду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Итальянский специалист Карло Анчелотти поделился мыслями о Криштиану Роналду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Звезда саудовского "Аль-Насра" и экс-игрок "Реала" играл под его руководством в испанском клубе.

8 июня Португалия в драматичном финале Лиги наций одолела Испанию в серии пенальти (2:2, 5:3). 40-летний Роналду блеснул, забив ключевой гол при счете 1:2, приблизив команду к триумфу.

"Я очень доволен тем, чего достиг Роналду. Он легенда футбола и продолжает ею оставаться. Его возраст говорит о том, что серьезность его намерений и профессионализм находятся на самом высоком уровне.

Он и сейчас мог бы играть за любой клуб и любую национальную сборную", - цитирует Анчелотти Goal.

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Финляндия   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 23:45   •   не начат
Финляндия
Финляндия
- : -
Польша
Польша
Кто победит в основное время?
Финляндия
Ничья
Польша
Проголосовало 34 человек

Реклама

Живи спортом!