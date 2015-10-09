Карло Анчелотти шокировал заявлением о Роналду

Итальянский специалист Карло Анчелотти поделился мыслями о Криштиану Роналду, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Звезда саудовского "Аль-Насра" и экс-игрок "Реала" играл под его руководством в испанском клубе.
8 июня Португалия в драматичном финале Лиги наций одолела Испанию в серии пенальти (2:2, 5:3). 40-летний Роналду блеснул, забив ключевой гол при счете 1:2, приблизив команду к триумфу.
"Я очень доволен тем, чего достиг Роналду. Он легенда футбола и продолжает ею оставаться. Его возраст говорит о том, что серьезность его намерений и профессионализм находятся на самом высоком уровне.
Он и сейчас мог бы играть за любой клуб и любую национальную сборную", - цитирует Анчелотти Goal.
𝗙𝗶𝗻𝗲 𝗹𝗶𝗸𝗲 𝘄𝗶𝗻𝗲. 🍷 @Cristiano #FazHistória | #NationsLeague pic.twitter.com/OK8rgoxasF— Portugal (@selecaoportugal) June 8, 2025
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