Карло Анчелотти шокировал заявлением о Роналду

Итальянский специалист Карло Анчелотти поделился мыслями о Криштиану Роналду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Звезда саудовского "Аль-Насра" и экс-игрок "Реала" играл под его руководством в испанском клубе.

8 июня Португалия в драматичном финале Лиги наций одолела Испанию в серии пенальти (2:2, 5:3). 40-летний Роналду блеснул, забив ключевой гол при счете 1:2, приблизив команду к триумфу.

"Я очень доволен тем, чего достиг Роналду. Он легенда футбола и продолжает ею оставаться. Его возраст говорит о том, что серьезность его намерений и профессионализм находятся на самом высоком уровне.

Он и сейчас мог бы играть за любой клуб и любую национальную сборную", - цитирует Анчелотти Goal.