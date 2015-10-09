Алимханулы пообещал нокаут и обратился к Аль аш-Шейху

Объединенный чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО) выразил желание провести бой с доминиканцем Карлосом Адамесом (24-1-1, 18 КО) в рамках андеркарда главного события вечера Сауль Канело Альварес - Теренс Кроуфорд, передают Vesti.kz.

Свое обращение Алимханулы опубликовал в соцсетях, адресовав его главе Управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейху, который курирует организацию ивента:

"Болельщики уже в восторге от боя Канело - Кроуфорд! Только вдумайтесь: на кону три чемпионских пояса и титул по версии журнала The Ring. Я нокаутирую Адамеса - это то шоу, которого ждали фанаты. Просматривая соцсети, я вижу, как повсюду болельщики просят Турки включить мой бой с Адамесом в андеркард вечера Канело - Кроуфорд. Я полностью за - с радостью принимаю! Я готов!", - написал Алимханулы, отметив аккаунт Аль аш-Шейха.

Ранее Турки Аль аш-Шейх заявлял, что намерен усилить андеркард "боя века" перспективными и "голодными" боксерами, и озвучил имена, которых хотел бы видеть в карде. Алимханулы в их числе не оказался, однако теперь сам боксер выразил готовность выйти на ринг в этот вечер.

Напомним, поединок между мексиканцем Саулем Альваресом (63-2-2, 39 КО) и американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) состоится 13 сентября в Лас-Вегасе. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.