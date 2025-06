Названа главная звезда андеркарда боя века Канело - Кроуфорд

Глава Управления по делам развлечений Саудовской Аравии и главный организатор бойцовских шоу Riyadh Season Турки Аль аш-Шейх объявил, что предстоящий боксерский поединок между мексиканцем Саулем Канело Альваресом и американцем Теренсом Кроуфордом, который пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе и будет транслироваться на Netflix, должен стать настоящим событием мирового масштаба, передают Vesti.kz.

В своем заявлении Аль аш-Шейх подчеркнул, что хочет насытить андеркард перспективными и "голодными" боксерами, которые заслуживают шанс проявить себя на таком большом событии. Он также назвал список спортсменов, которых надеется увидеть в предварительных боях вечера, и призвал их команды выходить на контакт.

Главной звездой андеркарда он видит чемпиона мира наилегчайшей, второй наилегчайшей и легчайшей весовых категорий Дзюнто Накатани (Япония). Помимо него в список вошли:

The world will be watching Riyadh Season’s Canelo Alvarez-Terence Crawford fight of the century on Netflix. And for that, I want to load the undercard with young, hungry fighters who deserve the chance to perform under the bright lights. These are some of the names I hope to see… pic.twitter.com/vnRy0OMfNH