WBA вынес вердикт Муздиман после нокаута в первом раунде

Казахстанка Балауса Муздиман (8-0, 6 КО) поднялась в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации после победного боя, передают Vesti.kz.

6 июня в Алматы планировался вечер бокса от промоутерской компании All Stars Boxing с участием Муздиман. Однако организаторы сообщили о переносе мероприятия на сентябрь. Несмотря на это поединок состоялся благодаря поддержке и инициативе местных промоутеров.

Ее соперницей стала непобежденная представительница Египта Айя Рамадан, имевшая четыре победы в четырех поединках.

Однако, столкнувшись на ринге с Балаусой, Рамадан узнала горечь поражения. Казахстанка нокаутировала оппонента в первом раунде, благодаря чему WBA подняла ее на четвертое место в дивизионе легчайшего веса. Об этом Муздиман сообщила в своих соцсетях.

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