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Он не угроза? В UFC оценили шансы Махачева в весе Рахмонова

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Он не угроза? В UFC оценили шансы Махачева в весе Рахмонова ©X/islam_makhachev

Американский файтер Хоакин Бакли резко высказался о перспективах Ислама Махачева в полусреднем весе UFC. По его мнению, конкуренция здесь куда жестче, и россиянину придется доказать свою силу с нуля, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport24. В этом свете американец упомянул непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова.

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Американский файтер Хоакин Бакли резко высказался о перспективах Ислама Махачева в полусреднем весе UFC. По его мнению, конкуренция здесь куда жестче, и россиянину придется доказать свою силу с нуля, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport24. В этом свете американец упомянул непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова.

"Не поймите меня неправильно… Ислам не представляет большой угрозы для полусреднего веса. Это самая глубокая весовая категория, в которую вы можете попасть прямо сейчас…

Тут такие парни, как Гарри, Шавкат, Шон Брэди… Исламу определенно придется доказывать миру, что он готов к этому дивизиону, и точка", - сказал Бакли в рамках пресс-дня UFC в Атланте.


Президент UFC Дэйна Уайт объявил, что Ислам Махачев выйдет на титульный бой в полусреднем весе против действующего чемпиона Джека Маддалены. Точная дата поединка пока не раскрыта, но интрига уже накаляется.

Напомним, ради этого шага Махачев добровольно отказался от чемпионского пояса в легком дивизионе. Теперь за освободившийся титул поборются Илия Топурия и Чарльз Оливейра.

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