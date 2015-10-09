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Беллингема официально представили в новом клубе

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Беллингема официально представили в новом клубе ©instagram.com/judebellingham

Дортмундская "Боруссия" сделала громкий трансфер, подписав 19-летнего полузащитника "Сандерленда" Джоба Беллингема, сообщают Vesti.kz.

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Дортмундская "Боруссия" сделала громкий трансфер, подписав 19-летнего полузащитника "Сандерленда" Джоба Беллингема, сообщают Vesti.kz.

Джоб является младшим братом звезды "Реала" и сборной Англии Джуда Беллингема, который также блистал в составе "шмелей" в прошлом.

Юный англичанин заключил с клубом контракт до 2030 года. По информации Transfermarkt, сделка обошлась "Боруссии" в 30,5 миллионов евро.

В карьере Биллингема-младшего также был "Бирмингем".

Что касается Джуда, то он выступал за "Боруссию" с 2020 по 2023 год, сыграл 92 матча и забив 12 голов.

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