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Узбекистан учинил разгром после выхода на ЧМ-2026

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Узбекистан учинил разгром после выхода на ЧМ-2026 ©Uzbekistan Football Association

Сборная Узбекистана одержала победу над командой Катара в отборе на ЧМ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сборная Узбекистана одержала победу над командой Катара в отборе на ЧМ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча десятого тура в группе 1, состоявшаяся в Ташкенте завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0.

Узбеки вышли вперед на 28-й минуте после гола Азизбека Тургунбоева.

На 85-й минуте Эльдор Шомуродов удвоил преимущество хозяев поля, а на 92-й экс-игрок клубов КПЛ Игорь Сергеев оформил разгром сборной Катара.

Таким образом, Узбекистан набрал 21 очко и временно возглавил свою группу, обойдя команду Ирана, у которой 20 баллов.

Напомним, после ничьей с командой ОАЭ в предыдущем туре сборная Узбекистана впервые в своей истории прошла на чемпионат мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.


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