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Казахстан(футбол)
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Казахстанский клуб сделал заявление об уходе тренера

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Казахстанский клуб сделал заявление об уходе тренера ©kffleague.kz

Футбольный клуб "Шахтер" из Караганды прояснил ситуацию в связи с появившимися слухами об уходе тренера-консультанта Иржи Ярошика, передают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Шахтер" из Караганды прояснил ситуацию в связи с появившимися слухами об уходе тренера-консультанта Иржи Ярошика, передают Vesti.kz.

Как информирует пресс-служба клуба, Иржи Ярошик продолжает работу в прежнем статусе. Сообщения о его уходе не соответствуют действительности и не имеют под собой никаких оснований.


"Шахтер" выступает в первой лиге и занимает третье место, набрав 17 очков после восьми матчей.

Напомним, в прошлом году карагандинцы впервые в истории покинули премьер-лигу.

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