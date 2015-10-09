Сборная Бразилии по футболу вошла в историю

Сборная Бразилии обеспечила себе участие в чемпионате мира-2026, обыграв Парагвай со счетом 1:0 в Сан-Паулу, передают Vesti.kz.

Победный мяч на 44-й минуте встречи забил форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, замкнув передачу Матеуса Куньи с близкого расстояния.

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Эта победа стала первой для Карло Анчелотти на посту главного тренера сборной Бразилии и совпала с его дебютом перед домашней публикой.

Сборная Бразилии набрала 25 очков в 16 матчах и закрепилась на третьем месте в таблице южноамериканской квалификации (КОНМЕБОЛ), что гарантирует выход в финальную стадию турнира.

Благодаря этому результату Бразилия сохранила уникальное достижение - это единственная сборная в мире, которая квалифицировалась на все чемпионаты мира в истории турнира.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.