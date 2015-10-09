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Гол звезды "Реала" определил судьбу Бразилии в отборе на ЧМ-2026

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Гол звезды "Реала" определил судьбу Бразилии в отборе на ЧМ-2026 ©instagram.com/cbf_futebol

Сборная Бразилии по футболу одержала победу над Парагваем в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz.

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Сборная Бразилии по футболу одержала победу над Парагваем в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Матч прошел в Сан-Паулу и завершился со счетом 1:0. Единственный и победный мяч на 44-й минуте забил форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор.

Благодаря этой победе бразильцы набрали 25 очков и поднялись на промежуточное второе место в таблице, квалифицировавшись на ЧМ. Парагвай с 24 очками занимает пятую строчку.

Следующий матч Бразилия проведет против Чили 3 сентября, а Парагвай в тот же день примет Эквадор.

Таблица южноамериканского отбора:

  • Аргентина - 35 очков
  • Бразилия - 25
  • Уругвай - 24
  • Эквадор - 24
  • Парагвай - 24
  • Колумбия - 22
  • Венесуэла - 18
  • Боливия - 17
  • Перу - 11
  • Чили - 10

    • Сборная Чили утратила математические шансы на выход в финальную часть турнира. Аргентина ранее уже обеспечила себе путевку на чемпионат мира и гарантировала первое место в группе.

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