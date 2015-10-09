Гол звезды "Реала" определил судьбу Бразилии в отборе на ЧМ-2026

Сборная Бразилии по футболу одержала победу над Парагваем в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz.
Матч прошел в Сан-Паулу и завершился со счетом 1:0. Единственный и победный мяч на 44-й минуте забил форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор.
Благодаря этой победе бразильцы набрали 25 очков и поднялись на промежуточное второе место в таблице, квалифицировавшись на ЧМ. Парагвай с 24 очками занимает пятую строчку.
VINIIII JR.!!!!— CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 11, 2025
TINHAA QUE SER ELE!! BELO PRESENTÃO DE ANIVERSÁRIO PARA O MISTER 🇧🇷🇧🇷
🎥TV GLOBO pic.twitter.com/1JmKVR5d3z
Следующий матч Бразилия проведет против Чили 3 сентября, а Парагвай в тот же день примет Эквадор.
Таблица южноамериканского отбора:
Сборная Чили утратила математические шансы на выход в финальную часть турнира. Аргентина ранее уже обеспечила себе путевку на чемпионат мира и гарантировала первое место в группе.
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