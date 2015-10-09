Матч сборной Англии обернулся сенсационным камбэком

Сборная Англии по футболу неожиданно уступила Сенегалу в товарищеском матче, прошедшем в Ноттингеме, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:3. Первыми успеха добились хозяева поля усилиями Харри Кейна на 7-й минуте. На это гости ответили голами Исмаила Сарра, Абиба Диарра и Шейха Сабали на 40-й, 62-й и 90+3-й минутах соответственно.

Матч с Сенегалом стал историческим для англичан: это их первое поражение от команды с африканского континента. До этого сборная Англии провела 21 встречу с представителями Африки, в которых одержала 15 побед и шесть раз сыграла вничью. В этот раз серия была прервана неожиданным поражением.