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Матч сборной Англии обернулся сенсационным камбэком

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Матч сборной Англии обернулся сенсационным камбэком ©instagram.com/england

Сборная Англии по футболу неожиданно уступила Сенегалу в товарищеском матче, прошедшем в Ноттингеме, передают Vesti.kz.

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Сборная Англии по футболу неожиданно уступила Сенегалу в товарищеском матче, прошедшем в Ноттингеме, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:3. Первыми успеха добились хозяева поля усилиями Харри Кейна на 7-й минуте. На это гости ответили голами Исмаила Сарра, Абиба Диарра и Шейха Сабали на 40-й, 62-й и 90+3-й минутах соответственно.

Матч с Сенегалом стал историческим для англичан: это их первое поражение от команды с африканского континента. До этого сборная Англии провела 21 встречу с представителями Африки, в которых одержала 15 побед и шесть раз сыграла вничью. В этот раз серия была прервана неожиданным поражением.

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