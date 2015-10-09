Анонсирован громкий трансфер за 150 миллионов после отказа "Реалу"

Стало известно о громком усилении "Ливерпуля" в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, "Ливерпуль" достиг устной принципиальной договоренности с "Байером" по трансферу Флориана Вирца, сумма которого с учетом бонусов может достигать 150 миллионов евро.

Со стороны игрока соглашение было достигнуто еще две недели назад, и переход уже близок к завершению.

Вирц готовится к медосмотру и подписанию контракта.

Напомним, ранее игроком активно интересовался мадридский "Реал", однако Вирц предпочел перейти в "Ливерпуль".

22-летний Вирц с 2010 по 2020 год выступал в академии "Кельна", а в январе 2020-го перешел в "Байер". В сезоне-2024/25 полузащитник провел 31 матч в Бундеслиге, забил 10 голов и отдал 12 результативных передач.