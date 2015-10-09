Хаби Алонсо определился с ролью "нового Месси" в "Реале"

Мадридский "Реал" готовится к громкому трансферу, который может стать определяющим для будущего клуба. 17-летний аргентинский вундеркинд Франко Мастантуоно, которого уже окрестили "новым Месси" будет играть важную роль в команде Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

По информации Madrid Zone, сразу займет место в стартовом составе под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо. Ранее сообщалось, что "сливочные" завершили переговоры с аргентинским "Ривер Плейт" о трансфере Франко Мастантуоно за 46 миллионов евро. Контракт с молодым атакующим полузащитником рассчитан до 2031 года, а сумма трансфера будет выплачена в несколько этапов.

Переговоры с "Ривер Плейт" находятся на финальной стадии, и, несмотря на интерес со стороны "Пари Сен-Жермен", Мастантуоно сделал выбор в пользу "Реала".