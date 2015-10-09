Тренер Аргентины рассказал, почему решил отказаться от Лионеля Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о замене нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси во время отборочного матча к ЧМ-2026 с Колумбией, передают Vesti.kz.

Напомним, что действующие чемпионы мира доигрывали встречу вдесятером после удаления хавбека "Челси" Энцо Фернандеса на 70-й минуте. Аргентинцы смогли вырвать ничью. Тем не менее фанатов больше интересовало, почему Скалони решил заменить восьмикртаного обладателя "Золотого мяча" после полученной красной карточки.

"Его не собирались заменять, но когда мы сделали две замены, он сказал мне, что ему лучше уйти, и я так и сделал. Если бы он мне этого не сказал, я бы не заменил его", - объяснил Скалони на пресс-конференции.

Напомним, что Аргентина, обеспечившая себе участие в финальной части турнира и первое место в группе, набрала 35 очков. Колумбия с 22 баллами располагается на шестой строчке.

Cледующий матч Аргентина проведет с Венесуэлой 3 сентября, а Колумбия в этот день встретится с Боливией.