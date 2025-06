"Интер Майами" принял решение по Месси перед Клубным чемпионатом мира

Американский клуб "Интер Майами" огласил заявку на участие в Клубном чемпионате мира, который пройдет в США, сообщают Vesti.kz.

Главный тренер Хавьер Маскерано включил в ростер 29 игроков. В их числе ожидаемо оказался его звездный соотечественник Лионель Месси.

