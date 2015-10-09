"Интер Майами" принял решение по Месси перед Клубным чемпионатом мира

Американский клуб "Интер Майами" огласил заявку на участие в Клубном чемпионате мира, который пройдет в США, сообщают Vesti.kz.

Главный тренер Хавьер Маскерано включил в ростер 29 игроков. В их числе ожидаемо оказался его звездный соотечественник Лионель Месси.

Напомним, групповой этап турнира стартует 15 июня, а финал запланирован на 14 июля.

Всего на КЧМ-2025 сыграют 32 клуба. "Интер Майами" попал в группу А, где также сыграют "Палмейрас" (Сан-Паулу, Бразилия), "Порту" (Порту, Португалия) и "Аль-Ахли" (Каир, Египет).

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