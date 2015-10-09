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Бывший игрок "Реала" отказался от возвращения и выбрал другой клуб

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Бывший игрок "Реала" отказался от возвращения и выбрал другой клуб ©ФК "Реал Мадрид"

Мадридский "Атлетико" достиг соглашения с "Миланом" о трансфере 27-летнего левого защитника Тео Эрнандеса, передают Vesti.kz.

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Мадридский "Атлетико" достиг соглашения с "Миланом" о трансфере 27-летнего левого защитника Тео Эрнандеса, передают Vesti.kz.

Как сообщает TNL, сумма перехода составит около 23 миллионов евро, к которой прибавятся различные бонусы.

Этот переход стал неожиданным поворотом, учитывая, что ранее "Реал Мадрид" тайно рассматривал кандидатуру своего бывшего игрока для усиления позиции левого защитника.

"Королевский клуб" проводил тщательный анализ кандидатов, и Эрнандес соответствовал многим критериям: богатый опыт, выгодные контрактные условия (его договор с "Миланом" действует до 2026 года) и легкая адаптация к испанскому футболу. Однако, как сообщается, футболист предпочел вернуться в родной "Атлетико", отказавшись от перехода в "Реал".

Эрнандес является воспитанником "матрасников", именно там он начинал свою футбольную карьеру до перехода в стан "сливочных".


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