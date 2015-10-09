Сборник из Африки готовится усилить атаку "Актобе"

Стало известно, кем хочет усилить атакующую линию футбольный клуб "Актобе", передают Vesti.kz.

Как сообщает телеграм-канал Серый CARDINAL, игрок сборной Нигера Даниэль Соса, недавно забивший Габону, готовится к приезду в "Актобе". После подписания контракта еще в апреле у бывшего футболиста "Кривбаса" возникли какие-то сложности с новым клубом, но сейчас они вроде как решены, и с 1 июля Соса присоединяется к "Актобе".

26-летний Соса ранее выступал за белорусскую "Ислочь", тоголезский "Вап", гвинейский "Камсар" и "АСФАН" из Нигера. В составе национальной сборной своей страны он играет с 2021 года.

После 12 игр "Актобе" занимает третье место в турнирной таблице КПЛ-2025, набрав 25 очков.