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Вчера 23:59
 

Разгромом обернулся матч сборной России с пятью голами и покером

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Разгромом обернулся матч сборной России с пятью голами и покером ©РФС

Сборная России по футболу разгромила в товарищеском матче национальную команду Беларуси, сообщают Vesti.kz.

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Сборная России по футболу разгромила в товарищеском матче национальную команду Беларуси, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Минске завершилась победой команды Валерия Карпина со счетом 4:1. Все четыре гола в составе сборной России забил Ярослав Гладышев.

Причем, три раза он сделал это в первом тайме - на 21-й, 24-й и 33-й минуте. Покер Гладышев оформил на 52-й минуте.

Белорусы на 54-й минуте размочили счет благодаря Вадиму Пигасу.

Отметим, что игрок "Кайрата" и сборной Беларуси Валерий Громыко на 63-й минуте получил желтую карточку и был заменен на 66-й минуте.

Еще один игрок алматинцев и сборной Беларуси Александр Мартынович покинул поле на 58-й минуте.

Другой игрок хозяев, представляющий "Астану" Макс Эбонг отыграл все 90 минут.

Полузащитник "Елимая" Никита Корзун вышел на замену у белорусов на 46-й минуте, а голкипер столичного "Жениса" Сергей Игнатович остался в запасе.

Отметим, что игру обслуживала казахстанская бригада арбитров во главе с Саятом Карабаевым.

Напомним, что перед этим, сборная Беларуси обыграла в товарищеском матче команду Казахстана со счетом 4:1.

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