Ямаль получил жесткую критику от легенды: известна причина

Легенда мадридского "Реала" Хосе Гутьеррес, более известный как Гути, раскритиковал 17-летнюю звезду "Барселоны" Ламина Ямаля, передают Vesti.kz.

Бывший полузащитник "сливочных" выразил недовольство внешним видом юного каталонца на недавней пресс-конференции сборной Испании. Причиной стало то, что вингер "сине-гранатовых" пришел на встречу с журналистами в бейсболке, надетой козырьком назад.

Однако высказывание ветерана вызвало неоднозначную реакцию. Фанаты в соцсетях встали на защиту Ямаля, начав массово публиковать фотографии другого великого футболиста - португальца Криштиану Роналду, который неоднократно появлялся на публике именно в таком виде - с кепкой козырьком назад. Напомним, что Роналду и Гути играли вместе за мадридский "Реал".

they all want to give an opinion about him now pic.twitter.com/opwUkpc1w6