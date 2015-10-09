"Мы больше не зависим от него". Тренер Аргентины сделал заявление о Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о тактических изменениях в игре команды из-за отсутствия нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси, передают Vesti.kz.

Чемпионы мира научилась обходиться без восьмикратного обладателя "Золотого мяча" и теперь не нуждаются в перестройке состава, когда нападающий "Интер Майами" отсутствует. Об этом заявил главный тренер команды Лионель Скалони накануне отборочного матча к чемпионату мира против Колумбии.

37-летний капитан пропустил мартовские встречи с Уругваем (1:0) и Бразилией (4:1) из-за травмы. Тем не менее команда сумела обеспечить себе путевку на ЧМ-2026.

Месси вернулся в состав на июньские игры и вышел на замену в матче против Чили, завершившемся победой Аргентины со счетом 1:0.

"Сейчас команда находится в таком состоянии, что может играть в том же стиле как с Лео, так и без него. Раньше это было сложнее, приходилось менять отдельных игроков, но теперь в этом нет необходимости. Команда функционирует одинаково, и это здорово", - цитирует слова Скалони ESPN.

С момента дебюта в 2005 году Месси провел 192 матча за сборную и забил 112 голов. В его активе - чемпионский титул на ЧМ-2022, два Кубка Америки и золотая медаль Олимпиады в Пекине-2008.

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