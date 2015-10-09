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Месси уходит? Владелец "Интер Майами" раскрыл планы на него

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Месси уходит? Владелец "Интер Майами" раскрыл планы на него ©x.com/InterMiamiCF

Совладелец "Интер Майами" Хорхе Мас поделился взглядами на будущее Лионеля Месси в клубе. По его словам, несмотря на то, что контракт аргентинской суперзвезды рассчитан до конца 2025 года, клуб надеется сохранить его дольше, сообщают Vesti.kz.

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Совладелец "Интер Майами" Хорхе Мас поделился взглядами на будущее Лионеля Месси в клубе. По его словам, несмотря на то, что контракт аргентинской суперзвезды рассчитан до конца 2025 года, клуб надеется сохранить его дольше, сообщают Vesti.kz.

"Я уже говорил, что мое желание, моя мечта – чтобы наш номер 10 открыл наш новый стадион в марте. Решение за Месси. Мы хотим, чтобы он завершил свою карьеру здесь.

Несколько месяцев назад я говорил, что новости должны быть летом. Надеюсь, все будет решено как можно скорее. Я настроен оптимистично, потому что мы сделали все возможное, чтобы Лео чувствовал себя как дома.

Месси – зверь, который готов конкурировать и хочет побеждать. Надеюсь, что с ним в ближайшие годы мы выиграем много трофеев", - сказал Мас ESPN.

Месси присоединился к "Интер Майами" летом 2023 года и уже стал центральной фигурой проекта клуба как на поле, так и за его пределами.

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